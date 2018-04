Ergomeetrite kolmevõistlus testis firmasportlaste aeroobset võimekust

Jaanika Parts, Otto Riisenberg ja Lauri Treima moodustasid Elisa Spordiklubi 1 segatiimi. Suusamees Otto kurtis spordisaali kehvade tingimuste üle. „Ma tõesti olen harjunud lumel suusatama, siin seda polnud - rada oli halvasti ettevalmistatud. Klassikajälg puudus täielikult, nagu ka rihmad käte ümbert, mille tõttu oli haare ebamugav. Samas arvan, et trepijooksus tehtud tulemusest on see siin parem. Eile sai vale taktika valitud, panin kohe alguses minema ja spurtisin kuni jaksasin. Täna võtsin kindla tee ja tegin ühtlaselt lõpuni,“ kirjeldas temperamentne Riisenberg

Võistluseks valmistus spordihing täie tõsidusega. „Suusakilomeetreid päris tuhat täis ei tulnud, kuid lumel käisin Eestile lisaks veel Kesk-Soomes ja Šveitsi kõrmäestikus 2000 m kõrgusel. Sprindis pole kõrgus tähtis, siin tuleb vist pigem hea tulemuse tegemiseks kangi rebida. Ma ise olen rohkem selline maratonimees,“ täpsustas firmasportlane.

Rollid jagunesid ergomeetrite vahel peent loogikat kasutades. „Lauri Treima on Jaan Kirsipuu kauge sugulane, päriselt. Tema lükkab rattale hea hoo sisse ja kui paremaid võtta pole, siis paned ju ikka ratturi. Jaanika tegeleb triatloniga, ta on pigem ujuja, eks sellest ka otsus,“ avas suusamees tiimi koostamise tagamaid.Võistlus lõppes Elisa Spordiklubi 1 võistkonna jaoks 8. kohaga.

SEB 2 võistkond koosseisus Kairi Hints, Jaanus Kaik ja Viljar Grauen lõpetas päeva kolmanda tulemusega. Kõige pikema pingutuse veloergomeetril läbis Kairi, kes on sage külaline erinevatel rattamaratonidel. „Rattakilomeetreid on hooaja alguseks koos umbes pooltuhat, rattarallil olen kirjas, aga suuremad plaanid on veel tegemata.“

Kolleeg Jaanus Kaik armastab suusatada, on küll ergomeetriga varem kokku puutunud, kuid eelistab võimalusel lund. „Pidamine oli täna muidugi parem ja minu kehakaalu juures oli see antud valikutest kõige optimaalsem ala. Suusatamisega suutsin sellel talvel oma kontole koguda ilusa ümmarguse numbri ehk 10 km,“ muigas Kaik.

Tulemused: https://firmasport.ee/kevad/tulemused/

Kevadspartakiaadi koostööpartnerid on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Aprillis tähistatakse Eestis juba teistkordselt töökohaspordi kuud, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.