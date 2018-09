Eestis tähistatakse täna liikumispäeva

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles ütles, et liikumispäeva on oodatud iseenda ja terve Eesti nimel tähistama kõik. “Regulaarne liikumine aitab ennetada terviseprobleeme, tugevdada tervist, tõsta töövõimet ning üleüldse teeb tuju rõõmsaks ja inimesed õnnelikumaks. Tahame, et sellel päeval leiaksid liikumiseks uut motivatsiooni kõik eestimaalased, sealhulgas need, kes täna regulaarsest liikumisharrastusest veel lugu ei pea,” rääkis Sukles.

Rohkem liikuvaid inimesi tähendaks, et Eestimaa inimeseid oleksid tervemad, produktiivsemad, õnnelikumad ning elaksid kauem tervena. Kaudselt on liikumise positiivsed mõjud võimalik konverteerida ka rahasse. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on välja toonud, et iga liikumisharrastusse ja tervislikke eluviisi edendusse panustatud euro toob aja jooksul tagasi kaheksa eurot.