Eesti terviserajad kutsuvad tegema vabariigi terviseks tiiru ümber maakera

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnul on terviseradadele oodatud kõik Eestimaa inimesed. „Tähtsust ei oma vanus, liikumisviis ega tempo. Oluline on tulla üksi või koos perega terviserajale, teha värskes õhus tiir või kaks ning liikumisest rõõmu tunda. Palume oma läbitud distants ka meie kodulehel registreerida, et saaksime pühapäeva õhtul liita kõigi eestimaalaste liigutud meetrid ja kilomeetrid kokku ning vaadata, mitu tiiru ümber maakera jõudsime vabariigi sünnipäeval peale teha,“ ütles Lõoke.