Eesti suurima jooksusündmuseni on kümme päeva

Eesti populaarseimale rahvaspordisündmusele, SEB Tallinna Maratonile, on end juba kirja pannud enam kui kolmteist tuhat liikumisharrastajat rekordiliselt 55 riigist ning samuti kõigist Eesti maakondadest. Registreerimise intensiivsus läheneb tuhandele inimesele päevas.

8.-10. septembril toimuvale Eesti suurimale rahvaspordisündmusele, SEB Tallinna Maratonile registreerimise tippaeg on kätte jõudnud. Iga päev lisandub stardinimekirja sadu liikumisharrastajaid.

“Soovitame registreerumist mitte jätta viimasele hetkele, sest stardikohad täituvad väga kiiresti. Kui maraton ja poolmaraton nõuavad spetsiaalset ettevalmistust, siis viie- ja kümnekilomeetrised distantsid on kõigile jõukohased ning just sinna lisandub osalejaid kõige suurema aktiivsusega. Sel nädalal on kirjapanek ka soodsam kui jooksunädalal.” innustas SEB Tallinna Maratoni sekretariaadi juht Kadi Möller liikumisharrastajaid registreerima.

Traditsiooniliselt septembri teisel nädalalõpul toimuv SEB Tallinna Maraton on tänavugi kolmepäevase programmiga ning tublisti uuenenud rajaprofiiliga.

Ennast võib proovile panna maratonijooksus (42,195 km), poolmaratonil (21,1 km), 10-kilomeetrisel jooksu- ja käimisrajal, viiekilomeetri pikkusel Nike Noortejooksul ja Mesikäpa lastejooksudel. Kõigi distantside kokkuvõttes on korraldajad tänavu valmis vastu võtma kakskümmend tuhat spordisõpra.

SEB Tallinna Maratoni erinevatele distantsidele saab veel sel nädalal soodsama hinnaga registreeruda aadressil www.jooks.ee. Samal veebiaadressil on avatud ka registreerimine Nike Noortejooksule ja Mesikäpa lastejooksudele.

SEB Tallinna Maraton on olnud viimasel kümnendill Eesti suurimaks rahvaspordisündmuseks ja tuntuimaks maratoniks. Möödunud aastal osales suurimal rahvaspordipeol ühtekokku 18765 liikumisharrastajat 54 riigist.