Eesti Olümpiakomitee kutsub ettevõtteid üles tähistama spordinädalat

Spordinädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumisharrastuse, spordi ja tervise alast teadlikkust elanikkonna seas.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on spordinädala peamisteks sihtgruppideks haridusasutused, ettevõtted ja spordiklubid. “Nädala üheks sisuliseks väljakutseks on kaasata liikumisharrastuse edendamisse aktiivsemalt ka tööandjaid. Regulaarselt kehaliselt aktiivne inimene jõuab rohkem ja paremini, on rõõmsam ja õnnelikum, mis tähendab ühtlasi, et lisaks inimese isiklikule kasule võidavad tema kehalisest aktiivsusest ka kõik, kes on tema ümber,” rääkis Lusmägi ja lisas: “Inimesed otsivad sageli elustiili muutmiseks sobivat hetke ja pidepunkti. EOK arvates on üks sobiv moment oma liikumisharjumuste muutmiseks just Spordinädal. Nädala põhisõnumiks saab olema üleskutse alustada uut elu, millega soovime jõuda ka selle ligi 50% osani meie elanikkonnast, kes ei tegele liikumisharrastusega piisavalt või üldse mitte. Spordinädalast on oodatud osa saama kõik. Ettevõtteid kutsume üles liituma ja spordinädalat tähistama, korraldades selleks oma ettevõtte siseseid spordinädala sündmusi ja ettevõtmisi. Lisaks saab nädalast osa ka toimuvatel kõigile avatud treeningutel, spordivõistlustel ja teistel liikumisharrastuse sündmustel.”