Eesti naiste maratonirekord saab täna 20-aastaseks

Täna möödub 20 aastat Eesti naiste maratonijooksu rekordist, mis seni löömata. Jane Salumäe lõpetas Torino maratoni aastal 1997 ajaga 2:27.04, jäädvustades ennast aastakümneteks Eesti maratonijooksu ajalukku.

Eesti edukaima naismaratoonari Jane Salumäe nimel, kes juba ligemale 17 aastat elanud Hispaanias Madridis, püsib ka Eesti poolmaratoni rekord 1:10:10 aastast 1994.

Tänasel päeval treenib Jane õpilasi omanimelises maratonikoolis nii Eestis kui Hispaanias ja võistleb edukalt peamiselt trail runi (mäkkejooksu) võistlustel. Igapäevaselt hoiab ta end vormis jõusaali- ja jooksutreeningutega. Jane arvab, et olenemata tippspordis oldud ajast, pole tema vanuses (49) vaja ennast väga proovile panna. ”Aeg oleks viimaks sporti nautida. Mulle meeldib see, mida teen ja ma teen tõesti praegu sporti vaid enda jaoks. Nüüd on selleks võimalus.“

SEB Tallinna Maraton ootab Jane Salumäe comebacki Tallinnas 9. või 10. septembril. Korraldajad on läbi aegade Eesti parima naismaratoonariga kokku leppinud võimaliku osalemise Tallinnas. Kas sportlane eelistab joosta maratoni, poolmaratoni või 10 km, see selgub ettevalmistavate treeningute käigus.