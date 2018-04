Dotsent Kaarel Zilmer: ei saa ette ja takkajärgi liikuda

Immanuel Kant oli väga täpse päevaplaaniga. Kõigil oli teada, et tal olid kindlatel kellaaegadel jalutuskäigud. Meie organism toimib regulaarselt. Organismi viib segadusse, kui koormus tuleb mõnikord hirmsa kontsentreeritusega, teinekord peab keha pikalt ootama. Oleme vend Mihkliga pidanud mitmeid ühisloenguid. Liikumisega on sama mis söömise, joomise ja magamisega. Regulaarsus, normaalsus paljuski kattuvad: ei saa ette ega tagantjärele liikuda ega süüa. Elu võib tekitada liikumises vahet, kuid need, kes suudavad pause minimaaseks viia, teevad targa investeeringu iseendasse. Teine teema, on kaks tegurit: mugavus ja laiskus, mis regulaarsuse ära rikuvad. Kui inimeses endas pole distsipliini ja ta ise liikumisvajadust ei tunneta, siis peab ta otsima esialgu tuge.

Paljud inimesed on nutikad, kes soovib liikuda, see leiab võimalus, kui on näiteks lumevaene talv, siis kes uisutab ümber järve või minnakse tõukekelkudega sõitma. Kui suusatada ei saa, siis haaravad inimesed alternatiivsetest võimalustest kinni. Ka täiesti musta maa asjad pakuvad suurepäraseid looduses liikumise võimalusi. Ka vihmasel ilmal suvel on samuti võimalik midagi vahvat ette võtta.

" Sportlaste ja tavaliste harrastajate kehad pole ju üldsegi erinevad Kaarel Zilmer





Palju ise liigud?

Liigun palju igapäevase toimetamisega, naudin talviseid suusalaagreid tudengitega, seal ma olen 5-6 tundi väljas –ikka pean sõitma mäkke üles, näitama ette. Kui on kena päev, kolame ringi ja suusatame. Suvel käin mere peal, teen tööd ja vahel põikan metsa. Mul ole siiani hea vastupidavusalade põhi all. Harrastan headel talvedel merel käimist. Ka nüüd on ideaalne jää: pane soojalt riidesse ja mine kõnni piki merd- see on hea ja värskendav. Uisutage, kelgutage, tehke karusell. Elan Viimsis ja käin sageli ka Viimsi klindialusel imelisel terviserajal. Tavaliselt ajan kodu lähedal metsas suusarajad sisse ja ongi käes suurepärane koormus.

Suusaõpetaja dotsent Kaarel Zilmer Foto: Rauno Volmar

Kaarel Zilmer

Oled olnud paljude Eesti Terviseradade sünni juures. Palun räägi, milliseid arenguid näed?

Praegu on Eestis rajatud väga hea terviseradade süsteem. Terviseradadel raudvara ja riistvara on nüüdseks loodud, edasi tuleb see sisuga täita. Praegu on heas kasvus sisuline pool. Terviseradade lehe peal jookseb väga palju värsket infot, keskused on hakanud rohkem elama. Eestis näen võimsat tõusu, kus Alo Lõoke ETR tegevjuhina on väga entusiastlikult asja ette võtnud. Kui vaadata meie 100-t terviserada, siis igal rajal on oma põnev ja paeluv lugu. Terviseradadel on suurepärane, et ettekirjutatud asju on vähe, pole oluline millal terviserajale lähed ja kellega- ja see veabki asja käima. Mulle jäid meelde kunagise ülikooli katreedijuhataja Feliks Parre sõnad; „kui vaatad kaugele, siis vaata kaugemale“, kui vaatame ka liikumise ja terviseradade kontekstis paikkonna arengut, siis võiks vaadata ka veel kaugemale.

Kas näed milleski häirekella?

Minu jaoks lööb häirekellana haldusreform. Kui tekib suur vald on minu arvates oluline, et n.ö. ääremail olevad positiivsed asjad jääks toimima ka suuremate haldusüksuste kontekstis, sealhulgas ka terviserajad. Praegu peab tõsiselt mõtlema Eesti terviseradade olulisuse teadvustamisele uues olukorras- tähtsad on reaalsed haldamise ja juhtimise küsimused.

Mida võiks terviseradade kontekstis märgata, mis on meie väärtused Eestis?

Minu üks mõte on olnud, et peaksime terviseradasid kaardistama tegevuslikult- tegema laiema kasutajauuringu. Kasuks tuleb teadmine, mis sihtrühm veel rajal ei liigu. Iga raja puhul on peamine funktsioon, kuidas see töötab kohalike laste, noorte ja eakate jaoks. RMK matkaradadel on väga suur väärtus, arendamine võttis küll aega, aga nüüd on võimas korrastatud süsteem. Meil on metsade ja maastikute näol on suur väärtus ning akude laadimiseks ja liikumiseks on ideaalsed tingimused. Võtmemoment, mis toob inimesi rohkem terviseradadele on elukohalähedane tegevus. Ma nimetan seda kolme valgustatud posti küsimuseks, mis lubaks ka kõige pimedamal koduasumi juures ajal oma retke teha.

Kaarel Zilmer

Mis on Su enda lemmikud terviserajad?

On suurepäraseid, väga kauneid ja huvitavaid radasid. Olen olnud mitmete radade sünniloo juures. Mu lemmikuteks on Jõulumäe ja Kõrvemaa. Koos looduses liikumine ja tegevus terviserajal on ka peredel suurepärane võimalusi ühiselt aega veeta, üks odavamaid ja emotsionaalsemaid viise koos toimida. Ka looduses koosolemine kogukonna inimestega ja sõprade peredega on äärmiselt positiivne. Kohtumised rajal on omaette põnev teema, kui juba rajale tuled, siis kindlasti näed kedagi, keda poleks seal nagu lootnudki näha.

Kaarel Zilmer

