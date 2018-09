DELFI VIDEO | Spordinädala patroon Sandra Raju 4 lemmikharjutust: tehnika enne tempot!

” Tee endale harjutuste tehnika selgeks!

Karukõnd

1. Lähteasendist hoia randmed ja õlad ühel joonel, põlved otse puusade all.

2. Astu vastasjalga ja -kätt tõstes väikeste sammukestega edasi ja tagasi.

3. Jälgi, et sa ei vajuks seljast läbi liiga nõgusaks ega lükkaks end vastupidiselt liiga kumeraks.

4. Kerelihastes võiks säilida sama löögi eest kaitsemise tunnetus.

Kükk

Kükki võib sooritada väga erineva tehnikaga ning kuna inimeste anatoomiline ehitus on erinev, siis võib sellest sõltuvalt erineda ka küki tehnika. Mõned põhitõed teile aga siin:

1. Võta nii lai harkseis, et sul oleks mugav harjutust sooritada ning et su ülakeha ei vajuks harjutuse ajal ette - minu puhul on see õlgadest veidi laiem harkseis.

2. Jälgi, et kannad ja varbad oleksid küki ajal tugevalt maas.

3. Põlved liiguvad kas suure või väikese varba suunas, ära lase põlvedel vajuda ‘’sisse’’.

4. Püüa hoida selg sirge ja ülakeha „uhke“, kuid väldi seda, et lükkaksid rinnakuosa liigselt ette.

5. Pilk võiks olla suunatud kas ette või vaatamas kergelt ette-alla diagonaali.

6. Üles tulles pinguta tuharaid, kuid ära lükka puusa liigselt ette - jäta põlved kergelt kõverdatuks - ära lükka põlve ‘’plokki’’.