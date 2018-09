DELFI VIDEO | Spordinädala patroon Ott Kiivikas: liikumine annab juurde tervelt elatud aastaid!

Spordinädal on täies hoos, see on üks Eesti suurim liikumist ja tervislikku eluviisi propageeriv ettevõtmine. Selles osaleb sadu koole, spordiklubisid ja tööandjaid. Spordinädala patroon kulturist Ott Kiivikas kutsub lapsevanemaid märkama, mis eeskuju nad annavad liikumise ja toitumise kontekstis oma lastele.