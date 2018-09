DELFI VIDEO |: Spordinädala patroon Allar Levandi: mina teen iga nädal neid harjutusi

Video: Tiit Blaat Fotograaf-videoreporter RUS

Spordinädala patroon Allar Levandi treenib meelsati Järve terviserajal ning jagab Spordinädala puhul ka harjutusi, mida ta teeb, et ise vormis püsimida. Regulaarne liikumine 3-4 korda nädalas on parim investeering oma tervisesse ja need, kes liigutavad, on reeglina hea tervisega ja kogu elukvaliteet on märkimisväärselt parem.