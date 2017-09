DELFI VIDEO | Rasmus Mägi: tahtsin end natuke piinata ja välja elada

"Teadsin juba enne distantsi, et vajalikke kilomeetreid on mul liiga vähe. Ühest nädalast ettevalmistusest sellise distantsi jaoks ei piisa. Aga ma arvan, et elementaarne vastupidavus on mul küllalt kõrge juba noorest põlvest peale. Selles osas distantsi ees aukartust polnud. Üritasin lihtsalt oma võimetele vastava aja välja joosta," sõnas Mägi pärast pikka pingutust.

"Tahtsin end natuke piinata ja välja elada, arvestades milliseks hooaja lõpp kujunes. Päris järgmise hooaja ettevalmistuseks ma seda jooksu ei loe. Natuke saan veel puhata ja kergelt treenida."