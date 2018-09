DELFI VIDEO | Peeter Lusmägi: Spordinädala kulminatsiooniks on Be Active Night!

” Korrapärase liikumisharrastuse eelduseks on sportimispaiga olemasolu ja nüüdseks on loodud fantastilised paigad liikumiseks! EOK Liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi kommentaar:

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on spordinädal kasvanud suurimaks liikumisharrastuse valdkonna sündmuseks Eestis. „Nädala jooksul toimub sadu erinevaid ettevõtmisi ja kui liita kokku kõikidel sündmustel osalejate arvud, siis tänase seisuga on spordinädalaks registreeritud osalemiskordi juba enam kui 170 000. Spordinädala sündmuste paljusus ja erinevus iseloomustab hästi tänapäeva sportimisvõimaluste kirevat spektrit – nii spordialade kui sportimiskohtade osas,“ rääkis Lusmägi ja lisas: „Spordinädala tegevuste kaudu loodame jõuda ka nende inimesteni, kes täna on regulaarsest liikumisharrastusest kõrvale jäänud. Eestis on loodud hea liikumispaikade võrgustik ning sellega on loodud eeldused, et liikumisharrastuse kandepind laieneks. Samas ei tegele korrapärase liikumisharrastusega tänasel päeval pool täiskasvanud elanikkonnast. Spordinädala hüüdlaused „Head vana elu lõppu“ ja „Head uut elu!“ kannavad endas sõnumit, et liikumisega pole kunagi hilja alustada ning võiks sellega algust teha just Spordinädalal.“

Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust kogu Euroopa Liidus. Eestis korraldab Spordinädalat Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile. Spordinädala korraldamist toetavad Erasmus+ programm, Kultuuriministeerium ning Coop Eesti.