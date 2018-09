DELFI VIDEO | Kristi Roosimägi: BeActive Night ootab rohkelt osalejaid

Kristi Roosimägi on MyFitness treener ja koolitaja ning Be Active Night ürituse projektijuht. Kristi töötab ka personaaltreenerina. Trennimaailmas on Kristi tegutsenud juba pea 20 aastat ja seda nii treenerina, koolitajana kui ka erinevate spordiklubide juhina. Viimastel aastatel on ta keskendunud pigem trenniürituste korraldamisele ja treenerite koolitamisele - Kristi esindab Eestis selliseid rahvusvahelisi treeningkontsepte nagu deepWORK ja bodyART. Ka peatselt 10-aastaseks saav uhke Nike Training Day on alguse saanud just Kristi ideest.

Tule BeActive Nightile üksi või kogu perega, sest treeninguid on nii suurtele kui väikestele ja midagi meelepärast leiab igaüks - soovid tantsida nagu ei kunagi varem või hoopis mõnuleda vesiaeroobikas või ennast veelgi tugevamaks treeninda Ringtreeningus või äkki tahad hoopis Margus Pirksaare näpunäidete abil jooksma minna? MyFitness liikmetele on üritus tasuta, teistele 5 eurot. Registreerumine ja info on aadressil myfitness.ee.