DELFI VIDEO| Evaliisa Kirtsi: tervisesport annab energiat!

Delfi TV RUS

Energilised, motiveeritud ja särasilmsed töötajad ei ole Eesti Energias vaid sõnakõlks. Olles veendunud, et regulaarselt tervisesporti harrastavad inimesed on tervemad ja õnnelikumad, on Lelle tänava kontorihoonesse loodud võimalus tervisespordi harrastamiseks ka tööpäeva jooksul.