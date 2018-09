DELFI VIDEO | EOK president Urmas Sõõrumaa: lugupeetud sportlikud ülemused tehke oma trepid huvitavaks, et töötajatel oleks sinna põnev minna!

Spordinädala puhul tutvustas EOK president Urmas Sõõrumaa registreeritud liikumisrada, milleks on U.S. Invest trepp, avaldades lootust, et põnevaid treppe, kus inimesed soovivad liikuda, tuleb töökollektiividesse juurde.