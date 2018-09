DELFI VIDEO | EOK president Urmas Sõõrumaa: discgolf on vahva sümbioos spordist, liikumisest ja looduses olemisest

EOK teeb väga tänuväärt tööd propageerimaks liikumisharjumusi eesti rahva seas. Discgolf on just väga sobilik ala saamaks argipäeva muredest ja ka koolistressist eemale, loodusesse liikuma. Eesti Discgolfi Liit on alates aprillist 2016 EOK täieõiguslik liige ning meievaheline koostöö võtab järjest suuremat hoogu. Meil oli väga suur rõõm võõrustada Eesti spordi katusorganisatsiooni rahvast, tutvustada lähemalt meie spordiala ning osavõtjate silmist oli näha, et nii mõnigi Liikumispäevast osaleja sai endale discgolfi pisiku külge. Küllap varsti discgolfi rajal kohtume.

Mis on discgolf?

Discgolf on hasarti tekitav spordiala, kus mängijad peavad võimalikut väheste visete arvuga spetsiaalse kettaga viskama discgolfi korvi. Mängu võitjaks on see, kes väiksema visete arvuga läbib etteantud raja. Discgolf sobib kõigile, sõltumata soost, vanusest või sportlikust vormist, kusjuures saab discgolfi harrastada nii liikumisharrastuse kui ka tippspordina. Discgolf on ka väga lihtsalt kättesaadav ja odav spordiala. Alustavale mängijale piisab vaid mõnest kettast – lähimaa kettast, ehk putterist ning pikema distantsi viskamiseks sobilikust kettast. Kõikides suuremates spordipoodides on alustavale mängijale sobilik varustus saadaval paarikümne euroga. Eestis on tänaseks ehitatud juba üle 125 discgolfi raja ning enamus neist on ka tasuta kasutamiseks mängijate ootel. Pole midagi lihtsamat, kui uurida välja oma kodukohale lähim discgolfi rada, soetada endale mõni ketas ning vahva liikumisharrastus on alanud!

Eesti Olümpiakomitee korraldab Spordinädalat neljandat korda, kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides tähistatakse seda ühiselt 23.-30. septembril. Spordinädala raames on Eestis toimunud juba ligi 1000 sündmust – võistlusi, avatud ja eritreeninguid, liikumispäevi, matkapäevi, spordipäevi, tervisepäevi ja palju muud. Kui mullu kandsid spordinädala põhiraskust koolid ja spordiklubid, siis tänavu annavad õnnestumisse suure panuse ka tööandjad, kes korraldavad sportlikke ettevõtmisi oma töötajatele.

Vaata lisaks www.spordinadal.ee