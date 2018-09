DELFI VIDEO | EOK president Urmas Sõõrumaa: alustage iga päeva võimlemisega!

Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on inimese tervise aspektist vaadatuna väga olulised kõõluste ja lihaste seisukord. "Mõistlik on iga hommikut alustada võimlemisega ja erinevate praktikatega energia organismis liikuma saada. Eriti oluline on puusapiirkonnas energia käivitada. Piisab kasvõi 10 minutist võimlemisest, et enda tervist positiivses suunas mõjutada! Leidke võimalusi, mitte vabandusi- ka pere ja lastega saab enne lasteaeda kooli ja tööpäeva kõik koos võimelda. Esialgu võiks sihiks seada iga päev minimaalselt 30 minutit värskes õhus liikuda, selleks sobib suurepäraselt näiteks reipal sammul kõnd. Kestused võiks muutuda koos teadlikkuse suurenemisega, kuid see on tõeline investeering iseendasse. Ma ise võimlen hommikuti 1-1,5 ha ja mulle meeldib teha päeva kestel võimalusel joogat, meditatsioone ja oma keharaskusega jõuharjutusi. Füüsiline liikumine on kõigile lihtne ja arusaadav ja peale liikumist teevad inimesed reeglina paremaid valikuid eraelus, toidu osas ja kogu elustiil muutub tervislikumaks, teadlikumaks ning karskemaks" rääkis Sõõrumaa.

Eesti Olümpiakomitee korraldab Spordinädalat neljandat korda, kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides tähistatakse seda ühiselt 23.-30. septembril. Spordinädala raames on Eestis toimunud juba ligi 1000 sündmust – võistlusi, avatud ja eritreeninguid, liikumispäevi, matkapäevi, spordipäevi, tervisepäevi ja palju muud. Kui mullu kandsid spordinädala põhiraskust koolid ja spordiklubid, siis tänavu annavad õnnestumisse suure panuse ka tööandjad, kes korraldavad sportlikke ettevõtmisi oma töötajatele.

Spordinädala raames toimub palju tastua treeninguid, infotunde ja avatud uste päevi. Vestlesime Sõõrumaaga Rotermanni Golden Clubis avatud uste päeval, kus huvilised said tasuta osaleda erinevatel rühmatreeningutel ja jõusaalis treenida.

Golden Club on fitnessklubi inimesele, kes väärtustab tervislikke eluviise, kehalist aktiivsust ning soovib leida aega iseendale ja enda heaolu loomisele. Golden Clubi üheks peamiseks märksõnaks on personaalsus, mis tähendab, et igasse klienti suhtutakse erilise tähelepanu ja hoolega tema isiklikke soove arvesse võttes. Klubi suurimateks eelisteks võib pidada ka väga kvaliteetset ja hubast keskkonda, mugavust ja puhtust alates riietusruumidest treeningsaalideni.

Golden Club alustas tegevust 2013. aastal Tondil Tere Tennisekeskuses, käesoleval aastal on lisandunud kaks klubi – kevadel Rotermanni kvartalisse ning sügisel Viimsisse Karulaugu Spordikeskusesse.