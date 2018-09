Treening rihmadel treenimine kaasab sisuliselt kogu keha lihaseid, üle koormuse oht on põhimõteliselt välistatud, kuina ainuke raskus mida kasutad on oma keha raskus. Rihmad ei võta kotis väga palju ruumi, kuid asendavad tervet jõusaali!

” Elu moto on lihtne: tee seda, mis meeldib, anna niipalju kui võimalik, küll kunagi saad tagasi ja ära kahetse kunagi midagi Eiko Toom

Eiko Toom

Spordiga alustas Eiko juba seitsmeaastaselt, kui ema viis teda kergejõustikutrenni, kuid hiljem selgus, et tegemist oli hoopis suusatrenniga. Tagantjärgi mõeldes oli Eikol selle üle ainult hea meel, kuna suusatamine on mitmekülgne spordiala, kus loeb nii jõud kui ka vastupidavas. Esimesed medalid tulid tal juba 12 - aastaselt ning sellest hetkest mõistis ta, et raske töö viib sihile. Eiko on olnud Eesti noorte ja juunioride koondise liige ja mitmekordne Eesti noortemeister suusatamises.