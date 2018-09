DELFI VIDEO | Eesti discgolfi liidu president Rein Rotmeister: tervisespordina on discgolf suurepärane valik!

"Sellel aastal olid meie sportlased ka esmakordselt medalitel, meie koondise esinumber Kristin Tattar võitis naiste avatud divisjonis pronksmedali, samaväärse tulemusega sai hakkama Viljandi noormees Robin Lepik juunioride divisjonis, ehk Eestile EM-lt kaks medalit. Lisaks saavutas Silver Lätt meeste avatud divisjonis äärmiselt tihedas konkurentsis 4. koha, edestades mitmeid Euroopa tippmängijaid. Maico Rimmel oli juunioride divisjonis samuti neljas. Meie koondise esinumber Kristin Tattar on jõudnud aga maailma absoluutsesse tippu, mõned nädalad tagasi toimunud Maailmameistrivõistlustel saavutas Kristin 8. koha ja eelmisel nädalavahetusel toimunud USA lahtistel meistrivõistlusetel 4. koha. Värskelt avaldatud maailma edetabelis hoiab Kristin 10. kohta. USA lahtised meistrivõistlused on maailmas kõige prestižeim võistlus, kuhu on võimalik pääseda vaid kutestega. Sellel aastal teevad Eesti discgolfi ajalugu ka meie mehed, kutse on saanud lausa 3 eestlast – Silver Lätt, Kristo Raik ja Ronald Rotenberg. Võistlus algab juba 3. oktoobril ja pöidlad pihku! Kui meie esinumbrid võistlevad ookeani taga, siis jätkub tippvõistlusi ka meile ning on väga hea meel, et sellel nädalavahetusel toimuvadesimesed Balti riikide meistrivõistlused just Eestis - Tallinnas Lauluväljakul. Ootame eestlastelt rohket medalisadu kuna just Eestis on Balti riikide discgolfi raskuspunkt! Ka tervisespordina on discgolf suurepärane valik, millest võib ka heas mõttes sõltuvusse sattuda. Eesti discgolfi kogukond on tänaseks kasvanud juba üle 20 000 mängija ning liikumisharrastusena ülipopulaarne." rääkis Rotmeister.