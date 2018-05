Andres Joosep: 10 põhjust, miks töö kõrvalt sporti teha

26.-27. aprillil toimus Toilas töökohaspordi seminar, mille fookuseks olid ergonoomika ja rühiprobleemide ennetamine ja leevendamine. Esitleti ka erinevate uuringute tulemusi ning toimusid põnevad treeningud ja töötoad.Seminaril esines oma ettekandega ka Andres Joosep.

Andres Joosep on SportID Eesti turu müügijuht ja Eesti jalgpalli esiliiga klubi Tartu JK Welco mängija.

1.2014. aastal Cornelli Ülikoolis läbi viitud uuringust selgus, et inimesed, kes tegelevad spordiga, on ka tööl edukamad. Spordis tahetakse võita, olla parim ning teha oma ala ületades oma piire. See kandub edasi ka igapäevatöösse : soovitakse olla parim ning teha oma tööd hästi.

2. Inimesed, kes tegelevad tiimispordiga, on ka oma tööl paremad "meeskonnamängijad".

3. Sportlased on enamasti ebaõnnestunud rohkem kui võitnud. Sellegipoolest on sportlased alati vaatamata ebaõnnestumistele jätkanud oma teekonda, sest nad ei taha oma meeskonda või treenerit alt vedada.

4. 2011. aastal Ameerika Spordi Meditsiini Kolledžis läbi viidud uuringu käigus selgus, et töötajad, kes kulutasid 30-60 minutit oma lõunast võimlemisele, olid ka oma tööl keskmiselt 15 protsenti tootlikumad.

5. 60 protsenti töötajatest ütlesid, et nende aja planeerimine, keskendumine ning tähtaegadest kinnipidamine paranes päevadel, kui nad tegid trenni.