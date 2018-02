Alo Lõoke: Terviseradade kuu sai väärika kulminatsiooni

Veebruaris toimuva Terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ kulminatsioon toimus 24. veebruaril, mil tehti tinglikult Eesti terviseradadel maakerale poolteist ringi peale. Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul oli teemakuust osavõtt väga aktiivne ning ka kulminatsioon sai võimas.

Kuigi on teemakuu viimane päev, ei lõppe tegelikult mitte midagi, ka suusarajad ootavad suusatajaid kindlasti kuni märtsi lõpuni. Terviserajad on põnevad nii kevadel, suvel kui ka sügisel. Avastamisrõõmu ja liikumislusti jätkub kindlasti kogu aastaks. Liikumisest võiks saada kõikidel eestimaalastel loomulik elustiili osa. Ees on mõnes mõttes Terviseradade aasta, sest ühest teemakuust ei piisa, et saavutada kvaliteetsem elu. Tõeliseks muutuseks peab liikuma regulaarselt aastaringselt ja inimeses peab toimuma sisemine nihe, et tekiks igapäevane loomuliku liikumise vajadus. Looduses liikudes teed parima investeeringu iseendasse ja kingid endale pikema, kvaliteetsema ja tervema elu.

Esitasime Sihtasutuse Eesti Terviserajad juht Alo Lõokese paar küsimust:

Palun jaga muljeid 24. veebruari “Vabariigi terviseks!” nädalavahetusest?

Vabariigi sünnipäeva nädalavahetus läks meil vägevalt. Suurepärane talveilm tõi õue palju inimesi. Kokku kogunes sel aastal üle 65 000 kilomeetri, millest 43 000 tuli suuskadel. Suusakilomeetrid teevad eriti rõõmu, sest suusatamiseks on ideaalsed olud ja olime palju panustanud kunstlume tootmisele, enne kui looduslik lumi maha sadas. Väga kenasti läksid ka nädalavahetusel toimunud matkad ja võistlused, osavõtt oli neist rahvarohke ja aktiivne ning krõbe külm ei olnud takistuseks. Väga palju rõõmsaid sotsiaalmeediapostitusi on samuti tõestuseks, et üritus läks inimestele korda ja meeldis. Ilusat talveilma peaks nüüd veel mõnda aega jaguma, ootame kõiki seda loodusesse nautima. Suusarahvas räägib, et pärast Tartu Maratoni enam nii palju ei suusatata, loodame et hooajast võetakse ikka viimast ja nauditakse suusaradu märtsi lõpuni.

” Eestis on üle saja terviseraja, kus saab joosta, käia, suusatada, rattaga sõita ja jõutreeningut teha, mõnedes kohtades ka discgolfi mängida või uisutada. Meelepärase sportliku tegevuse leiab igaüks.

Kuidas Terviseradade kuu kokku võtad?

Igal juhul on veebruar korda läinud, sest terviseradadel üle Eesti on käinud väga vilgas tegevus. Radadel on toimumas suusasarjad, matkad ja muud tegevused. Rõõmsaks teeb ka see, et hiidlased ja saarlased on samuti üle aastate saanud sel talvel juba mõnda aega suusatada. 24. veebruari üleskutsest osavõtt oli samuti positiivne ja 13 aastat kestnud traditsioon jätkub. Aitäh kõigile kohalike ürituste korraldajatele! Minu enda tuttavad rääkisid samuti palju, kuidas nende üllatuseks nii palju nende tuttavatest 24. veebruari üleskutsest osa võtsid. Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel õues liikumine ja terviseradadel olemine on üha enam muutumas elustiiliks. See on äge. Veebruarikuu oluline sõnum oli ka see, et inimesed liiguksid regulaarselt ja liikumine pole hooajatöö. Usun, et see sõnum kandub samuti edasi.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on Eesti Olümpiakomitee üheks missiooniks, et sport ja liikumine saaks meie inimeste elamisviisi ja elustiili lahutamatuks osaks. Osaks selle missiooni täitmisel on inimeste teadlikkuse tõstmine läbi avalikke kampaaniate ja teavituste. „Teist aastat järjest toimunud Terviseradade kuu osutus edukaks. Üha rohkem inimesi on leidnud endale sobiva liikumisvormi ning treeningrütmi. Ja seda just terviseradadel, mis asuvad elukohalähedases piirkonnas. Eesti Olümpiakomitee kutsub kõiki üles Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aastal liikuma vähemalt sada korda ehk keskmiselt kaks korda nädalas. Terviseradade regulaarne külastamine on üks lihtsamaid ja kättesaadavamaid viise selle eesmärgi täitmiseks,“ kinnitas Lusmägi.

