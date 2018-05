Allar Jõks: "Ma ei võta lihtsalt ruumi, olen päriselt olemas!"

Oled maapoiss?

Lõpetasin Kullamaa keskkooli, sporditegemine saigi sealt alguse. Enne seda käisin Valga rajooni Hummuli 8-klassilises koolis (praegu Hummuli põhikool). Aga ma ei mäleta, et oleksin seal kergejõustikuga tegelenud. Aeglase arenguga laps järelikult, kui nii hilja alustasid.

(Ei tee tögamisest välja.) Mängisin kõiki sportmänge (jalg-, võrk-, korv- ja rahvaste pall), mida koolis oli võimalik viljeleda. Isegi jäähokit mängisime. Aga ühel spordipäeval võitsin kõigile ootamatult sprindis Kullamaa valitsevat meistrit 100 meetris. Treener ütles, et sul on kiired jalad ja lähed nüüd rajooni noorte meistrivõistlustele. Olen ka seal mitu korda võitnud. Isegi Haapsalu rajooni täiskasvanute meistrivõistlusi. Aga alguse juurde tagasi: hakkasin kergejõustikuga tegelema ja minu spetsialiteediks sai sprint.

60 meetri aeg oli mul tõesti hea, aga ma ei suutnud seda panna sajasse meetrisse. Alati vajus lõpp veidi ära.

Loe veel

Kullamaa keskkooli 100 meetri rekord 11,3 (1983) on jätkuvalt Allar Jõksi nimel. See on ka ju kõva aeg!

Nii kõva ei ole. 60 meetri 7,0 vastaks 100 meetris 11,0-le. Kaugust hüppasin ka, aga kuna mul tehnikat ei olnud, siis üle 6 meetri ei lennanud. 5,75 jäi rekordiks.

Olen rääkinud meie lugupeetud riigitegelaste, presidendi ja õiguskantsleriga, kes oli nooruses tublid sporditüdrukud. Mõlemad kurdavad nagu ühest suust, et kõik spordialad tulid koolipõlves hästi välja, ainult sprindis ei saanud stardist minema. Kuidas sinul see õnnestus?

Pöörasin stardile tähelepanu. Harjutasime treeneriga seda starti, kuidas kiiremini minema saada.

Kuidas see võimalik on?

Lihtsalt harjutad nii kaua. Kuidas sa õiges asendis oled ja minema saad. Paljudel võistlustel on mind valelähte tõttu stardipakkude juurde tagasi kutsutud - siis veel valelähte pärast ei diskvalifitseeritud.

Mäletan Haapsalu rajooni meistrivõistlusi. Anti start. Mina sain minema ja mu kõige suurem konkurent arvas, et oli valestart, ja hüüdis mulle, et oli valestart. Mina vastu, et ei olnud. Esimesed 50 meetrit vaidlesime ja loomulikult ma selle jooksu võitsin. Kümnendas või üheteistkümnendas klassis oli vaja panna Haapsalu rajooni meistrivõistlustel välja võistleja 1000 meetris ja üllatuslikult võitsin ka need võistlused. Aeg oli 2.40.

Kõva aeg! Ma olen jooksnud Nõmme metsas 2.44-ga, aga kahtlustan, et distants oli lühem.

Tundus, et mul on kiiruslikku vastupidavust ka. Arvati, et võiksin ka 800 meetrit proovida. Aeg oli täpselt 2 minutit, mis oli rajooni rekord, kuni Urmet Uusorg (20-kordne Eesti meister, jooksnud 800 meetrit 1.45,87; M.S.) selle üle jooksis. Aga selle rekordi jooksin ma siis, kui olin keskkooli lõpetanud.

Paraku on see ka kõik, mis mul kergejõustikus on aktiva poolele kanda.

Pikemat lugu Allar Jõksist loe edasi ajakirjast Sport.