Algab terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!”

Veebruaris toimub terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“, mille raames kutsutakse kõiki terviseradadele liikuma. Eestis on üle saja kodulähedase terviseraja, kus ei ole liikmemaksu ega hapnikupuudust ning mis ootavad liikumishuvilisi kogu aeg.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul on terviseradade kuu eesmärk kutsuda inimesi loodusesse värske õhu kätte liikuma sõltumata vanusest, liikumisviisist ja tempost. „Oma tervise ja hea enesetunde jaoks saab iga inimene ise väga palju ära teha. Selleks sobivadki kodulähedased terviserajad ideaalselt. Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril kutsume aga kõiki koos terviseradadele liikuma “Vabariigi terviseks!”, et teha ühiselt maakerale mitu ringi peale,“ ütles Lõoke.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul aitavad liikumisharrastuse teemakuud kaasa inimeste teadlikkuse tõstmisele erinevatest liikumisvõimalustest ja liikumisharrastuse kasulikkusest. “Terviseradade kuu üheks eesmärgiks on teadvustada, et paljudel eestimaalastel on sobiv liikumispaik kodu lähedal, kuhu on ligipääs aastaringselt. EOK liikumisharrastuse uuringud näitavad, et täiskasvanud eelistavad liikumisharrastusega tegeleda välitingimustes. Populaarsemateks liikumisvormideks on jalgrattasõit, kõndimine ja jooksmine. Miks mitte kinkida vabariigi juubeliaastal nii endale kui Eestile sada liikumispäeva just vabas õhus terviseradadel liikudes,“ rääkis Lusmägi.

Terviseradade kuu vältel korraldatakse radadel erinevaid matku, suusasarju ja -võistlusi. Sportlased ja treenerid kingivad avatud treeninguid, kuhu on teretulnud kõik huvilised. Siseterviseradadel ja kontorihoonetes toimub 12.-18. veebruaril “Püstijalakoosolekute nädal”, mis kutsub töökohal vähem istuma ning rohkem liigutama. Info erinevate sündmuste kohta leiab jooksvalt kodulehel www.terviserajad.ee ja Facebookis.

”Vabariigi terviseks!” kulmineerub 24. veebruaril, kui kõik on oodatud üle Eesti terviseradadele liikuma, et teha ühiselt mitu ringi ümber maakera. Liikumiskilomeetrite arvestus toimub reaalajas internetis, kirja saab ennast panna kodulehel www.terviserajad.ee ja liituda väljakutsega Facebooki lehel www.facebook.com/terviserajad/. Info uueneb jooksvalt, nii et lehti tasub külastada ikka ja jälle.

Veebruarikuu jooksul tehakse terviseradadel videointervjuusid radade külastajatega ning rajameistritega. Terviseradade kodulehelt leiab juba praegu palju õppevideosid erinevate liikumisviiside kohta. Kõik terviseradade kuust osavõtjad on lahkesti palutud lisama oma sotsiaalmeediapostitustele hashtagid #terviserajad ja #terveeestieest

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös. SA Eesti Terviserajad on asutatud 2005. aastal Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia AS-ide poolt. Eesmärgiks on kindlustada enamikule Eestimaa elanikkonnast terviseradade võrgustiku kättesaadavus aastaringseks ja tasuta liikumisharrastuseks. Hetkel on Eestis üle 100 terviseraja ja 47 siseterviserada.