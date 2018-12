Aita õnnetusest taastuvatel Laural ja Viljaril sportida

VILJAR on 34-aastane mees, kelle saatust muutis üheksa aastat tagasi juhtunud tööõnnetus. Ehitusel Viljarile peale kukkunud raudtala murdis tema selgroo, mis viis ta eluks ajaks ratastooli. Tänaseks on sihikindel mees õppinud selgeks uue eriala, loonud oma väikeettevõtte ja avastanud spordialad, mida saab teha ratastoolis - teda motiveerivad pidevalt paremaks saama ratastoolitennis ja -curling. Töökas ja rõõmsameelne Viljar asub hetkel maailmas ratastoolitennisistide edetabelis 237. kohal. Kui ta jõuaks 60 parima hulka, oleks võimalik võidelda pääsu eest 2020. aastal paralümpiale. Viljar vajab abi, et osaleda aktiivselt välisturniiridel ning koguda väga vajalikke tabelipunkte.

Sina saad Laurat ja Viljarit aidata, kui ostad ajakirja Sport detsembrinumbri 4,95 eurot (millest 2 eurot annetad) või vormistad ajakirja aastatellimuse 29,90 eurot (millest 10 eurot annetad). Kui soovid toetada suuremalt, siis saad teha annetuse eraisikuna või ettevõtjana kontole EE891010220239556221 Ajakiri Sport märksõnaga "annetus".

Praeguseks on kogunenud vaid alla tuhande euro.

Meie soov on aidata sportlasi kokku 12 000 euroga, millest Laura aastase laskemoona, tiiru rendi ja võistlustel osalemise hinnaks on 6000 eurot ning Viljari kuue välisturniiril osalemise tasu on 6000 eurot. Meie ühised annetused antakse üle 10. jaanuaril. Vaata lähemalt: www.ajakirisport.ee/heategevus

Meie ühine toetus ei ole see lihtsalt raha, neile on see tugi, motivatsioon ja inspiratsioon, et neid väärtustatakse, tunnustatakse ja elatakse kaasa. Kingi see tunne inimesena või ettevõtte abil neile.

Aitäh ette!