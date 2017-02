Terviseradade kuu vältel kingivad paljud treenerid ja sportlased tervislikuma vabariigi nimel kõigile huvilistele treeningu oma lemmikrajal. Teiste seas on huvilistele lubanud tasuta treeningu läbi viia Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste, Jaan Kirsipuu, Sandra Raju, Rene Meimer, Taivo Kitsing, Tanel Ader, Kristiina Stõkova ja paljud teised. Info treeningute toimumise aja ja koha kohta leiab jooksvalt Eesti Terviseradade kodulehelt.

Taivo Kitsing toob välja 5 põhjust, miks terviseradade kuu raames toimuvatele tasuta treeningutele tulla:

1. Saad kiiresti selgeks sind huvitava spordiala põhitõed, et edasine treenimine läheks ladusamalt, või kiiresti tugisidet, et see sport ei sobi sulle.

2. Saad tõenäoliselt nakatatud oma ala armastaja entusiasmist.

3. Saad oma ala asjatundjalt vastused sind huvitavatele küsimustele selle spordiala kohta.

4. Saad juhiseid edasisteks iseseisvateks treeninguteks.

5. Saad tõenäoliselt uusi sama huvialaga sõpru, tulevasi treeningkaaslasi, kellega koos alaga edasi tegeleda.

Kus treeningud toimuvad ja kes juhendavad?

11.02 kl 11 CFC Jaan Kirsipuu jalgrattakooli avatud treening Vabariigi terviseks! Nõmme terviserajal Trummis. Treener: Kert Martma (kohal on ja teeb kaasa ka Jaan Kirsipuu)

11.02 kl 12 Suusatrenn Valgehobusemäel – algajatele, klassikalises tehnikas. Juhendaja: Taivo Kitsing.

12.02 kl 12 Jooksutrenn Kõrvemaal. Juhendaja: Tanel Ader.

15.02 kl 18.30 Pirita terviserajal (Lükati silla parklas) Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste kutsuvad terviseradade kuul endaga koos liikuma.

19.02 kl 12 Trepitrenn Merimetsa terviserajal. Trenni juhatab Get-N-Shape UrbanBootCamp looja ja Trepitreeningute läbiviija Jane Änilane.

Trenne tuleb iga päev juurde, et jälgi infot!



Tasuta treeningute ideega välja tulnud Taivo Kitsing juhendab ise 11.02 kell 12.00 Valgehobusemäel algajatele suunatud suusatundi. Ühtlasi tegi Taivo Kitsing üleskutse teistele kogenud spordiharrastajatele aitada kaasata rohkem inimesi nende lemmikspordiala juurde, mis neid huvitab. Taivo ja paljud teised treenerid on käesolevate ürituste raames inimestele teejuhtideks, et inimesed treeniksid teadlikumalt ning õppeprotsess ja harrastamine oleksid nauditavad ning seega jätkusuutlikud.

Taivo mõte on pakkuda harrastajatele põnevaid sissejuhatavaid treeninguid vabatahtlike kogenud (tervise)sportlaste poolt ja luua terviseradade vabatahtlike liikumisharrastuse juhendajate võrgustik. Taivo sõnul on tähtis, et vastava spordiala vastu huvi tundvad alustavad tervisesportlased saaksid põhitõed selgeks ja jõuaksid kiiremini tegevuse nautimiseni, mis omakorda suurendaks spordialaga edasitegelemise tõenäosust. Taivo arvates võidaksid sellest peale juhendatavate ka juhendajad ise, sest nende lemmikspordiala saab harrastajaid juurde ning nad saavad kogeda andmise rõõmu. Taivo enda kogemusel on algajate ja eriti laste puhul enamasti progress kohe silmaga märgatav ning see on hea tunne, kui näed, et su õpetused kannavad vilja ja saad teisele sedasama rõõmu pakkuda, mida sa isegi liikumisest saad. Ideaalis näeb Taivo, et kui selline vabatahtlik koolitussüsteem toimima hakkab, siis toimuks koostöös SA Eesti Terviserajad ja alaliitudega ka vabatahtlike juhendatajate täiendkoolitus õppemetoodikate, juhendatava spordiala arengute jms osas. Selline võrkturunduse põhimõttel teadmiste siirdamine tagaks enam teadlikult treenivate harrastajate hulga kasvu. Oma lemmikspordiala arengute vastu huvi tundjana on ta osalenud neil üksikutel Eestis toimuvatel ülikoolide, spordiklubide ja sporditarvete müüjate korraldatud tehnika, treeningmetoodikate ja varustuse hooldamise alastel koolitustel ja harinud ennast veebis kättesaadavate koolitusmaterjalide põhjal. Ent tema sõnul jääb seda väheks, eriti kui ise teisi õpetama hakata.

Põhjusena, miks ta seda teeb, on Taivo Kitsing välja toonud, et ta on talviti terviseradel liikudes liigagi tihti märganud, et tema lemmikala murdmaasuusatamine ei paku sugugi alati kõigile rõõmu, kuna napib juhendamist, oskusi ja varustust. Kahjuks ei jätku kõikjale ja kõigile Suusaliidu Suusabussi ja kvalifitseeritud treenereid. Spordikeskusi, kus toimuvad nädalavahetustel regulaarsed suusatunnid, on hetkel veel üksikuid. Pigem on ta korduvalt näinud olukordi, kus suusalaenutusest võetakse mingid suusad, kasukas õpetaja paneb stopperi käima ja suusatund alaku. Esimest korda suuskadel olevad lapsed üritavad kohmakalt nende liikumist takistavate abivahenditega edasi liikuda. See ei kipu kuidagi välja tulema. Halvemal juhul veel keegi pahandab ka, et tee peal ollakse ees või miks sa hakkama ei saa. Lõpuks on lapsed näost tulipunased, pisarad silmis, ja suusatamishuvi on teadmata ajaks läinud. Niimoodi spordikeskused endale järelkasvu ei kasvata.

Torisemise asemel jõudis Taivo otsuseni üritada ise olukorda parandada ning jagada talve jooksul mõned korrad oma kogemusi suusatamisest ka inimestele, keda ta ei tunne, aga kes soovivad õppida murdmaasuusatamist. Seni on ta õpetanud suusatama oma sõpru ja sugulasi. Murdmaasuusatamise võlu nautimine kogu oma mitmekülgsuses eeldab tõesti päris paljude eelduste olemasolu, sh väga head üldkehalist ettevalmistust, tasakaalutunnetust jpm. Ent klassikalises stiilis suuskadel kulgemine on jõukohane enamikule inimesetele, kui neil on kasutada sobiv ja toimiv varustus ning nad teavad, kuidas see käib.

Kes on Taivo Kitsing?



Harju keskmine 37-aastane mees. Kerli abikaasa, peatselt 2-aastaste kaksikute Gerda ja Kristo isa. Töötab ostujuhina sporditarvetekaubanduses. Hetkel pühapäevasportlane (sõna otseses mõttes). Lemmikspordiala on murdmasuusatamine, millega alustas 3 -aastaselt isa juhendamisel ning jätkas kooliealisena juba elukutseliste suusatreenerite käe all. Läbinud korduvalt kõik Eesti suusamaratonid (Estoloppeti meister), osalenud kümnetel muudel kestvusvõistlustel ja -sõitudel. Käib koos suusatrenni aegadest parima sõbraga igal aastal uusi suusa – ja muid emotsioone kogumas ühel kahest Worldloppeti sarja kuuluval välismaa suusamaratonil. Harrastanud veel korvpalli (mitmekordne üliõpilas- ja riigiametnike meister), jalgpalli, karated. Lisaks suusatamisele tegeleb rattasõiduga, matkauisutamisega, rulluisutamisega, rullsuusatamisega, süstasõiduga, ujumisega, jooksmisega, discgolfiga jpm. Tänaseks teinud terviseradadel piltlikult mitu tiiru ümber maakera.

Lisainfot trennide kohta leiad siit: