21 korrust ja ligi 400 astet – trepijooks võttis firmasportlased hingetuks

Ajaga 2:07,12 lõpetanud firmasportlane muretses, et peab Piritale jõudmiseks taas kuuekilomeetrise jooksuraja jalge alla võtma. „Soojendus, väike tempo mäkkejooks ja siis tagasi koju. Panen riided selga ja vaatan, kaugele jõuan. Äkki lähen bussiga, seda ka ei tea. Või ehk viskab ajavõtuga tegelev Vahur mind ära,“ arutles ta ja avaldas lootust, et järgmisel aastal saab trepijooksul juba ehk vähemalt kaks korda kõrgemale spurtida.

Mullu võistlusklassis N40 aasta parimaks rahvasportlaseks tunnistatud Piret Põldsaar Tallinna Lennujaama Spordiklubist tundis, et tänavu ette võetud pingutus oli eelmisel Kevadspartakiaadil kergem. „Tundus lausa kordades raskem, Vahepeal osalesin teistel trepijooksudel, kuid ei näe, et sellest oleks kasu olnud,“ ütles ajaga 1:59,8 oma võistlusklassis võidu võtnud Põldsaar.

Loe veel

Meeste võistlusklassis 2017. aastal parimaks rahvasportlaseks tunnistatud Jano Järvelaid kasutas ka sel aastal võimalust treppidega võidelda, lõpujoonest edasi suutis ta liikuda vaid roomates. „Massaaži tahaksin, kõik kohad valutavad. Pikem jooks oleks ilmselt veel hullem, aga õnneks lõppes ära. Viisteist korrust jõudsin joosta, siis hakkasin kõndima ning kolm korrust enne lõppu juba roomasin. Vahepeal ei tahtnud üldse neid korruste numbreid vaadatagi, väga raske oli,“ muljetas oma elu teise trepijooksu edukalt lõpetanud Järvelaid.

21 korrust ja ligi 400 astet Foto: Ardo Säks

„Ajaga 1:31,67 parandasin oma senist rekordit täpselt kolm sekundit ja eks selle võrra saab järgmisel aastal raskem olema. Soovin kindlasti tulemust parandada!“ sõnas ambitsioonikas Orkla Eesti AS sportlane.

Saint-Gobain Glass Estonia töötaja Heiki Mäesalu spurtis kõigest väest ja lisaks võidule vanuseklassis M50 suutis ta oma mullust aega parandada. „Eelmisel korral alustasin liiga hoogsalt, poolel teel küpsesin ära. Nüüd võtsin mõistlikumalt ning pidasin kauem vastu. Aeg tuli kuus sekundit kiirem, mis on M50 puhul ikka päris hea edasiminek,“ rõõmustas tulemusega 1:46,72 lõpetanud firmasportlane.

Norma atleet Heiki Talvik tõdes teiste eeskujul, et katsumus oli küll raske, aga vahva. „Just nii saab elule vähe särtsu juurde. Lootsin küll oma eelmise aasta tulemust parandada, aga ei õnnestunud. Alla läheksin tegelikult lifi asemel meelsamini trepist,“ tunnistas M40-klassis ajaga 1:58,43 kümnendaks tulnud Talvik.

SEB töötajad Triin Preem ja Indrek Kaarlep kasutasid nii-öelda koduväljaku eeliseid ja käisid eelnevalt trepijooksu harjutamas. „Alustasime kolmapäevaste trepitrennidega paar kuud tagasi. Mõtlesime, et prooviks vähemalt kord elus seda eelist kasutada. Tegelikult hirmutasime trenniga vist osad ära. Eelmisel Kevadspartakiaadil lendasime kõik julgelt peale, ei teadnud, kui raske see on. Enamus lubasid, et ei tule enam mitte kunagi tagasi,“ rääkis tulemusega 2:14,75 lõpetanud Preem.

Kevadspartakiaad '18 neljapäevane hittala oli Tornimäel SEB pangahoones peetud trepijooks. Foto: Ardo Säks

Indrek Kaarlep tõmbas hinge ja lausus ohates, et tulla polnud lihtne, aga lõpuni jõuda oli hea. „Minut aega pärast pingutust ütled endale, et ei tee seda enam kunagi. Praegu samas on küll selline tunne, et tunni pärast võiks korra veel. Ise ka imestan, mis mind siia tõmbab, aga eks tegelikult on tore midagi sellist ära teha, mida varem kunagi teinud pole,“ ütles ajaga 2:07,66 trepijooksu seljatanud spordihing.