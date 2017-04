150 kg-KAALUNUD MEHEST FITNESSIHARRASTAJAKS: Martin Kuusik: fitness on muutnud mu elu

Martin Kuusik vihkas sporti, jäi isegi suvetööle kehalises kasvatuses ja ka sealt pääses ta muruniitmisega ära. Kaal kasvas, kuni ühel päeval sai tal villand ja ta otsustas end vormi viia. Nüüd on ta mõne aastaga kaalu viinud 88 kilogrammi peale, on spordiharrastuse endale igapäevaseks tegevuseks teinud ja treenib Ott Kiivika käe all Team Kiivikases.

Martin on 30- aastane mees, kes on lõpetanud EMA Merekooli laevajuhtimise erialal ja hetkel töötab täiskohaga tehnilise superintendandina Soome laevandusettevõttes RaumaCata Oy ning õpib täiskoormusega Eesti Mereakadeemias kaugõppes laevaehitust.

Aprillis tähistatakse Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel Fitnessikuud, mille raames kutsutakse kõiki inimesi treeningutega alustama ja tegema tutvust fitnessi mitmekülgsete võimalustega. Fitnessikuu saab küll täna läbi, aga loodame, et avaldatud artiklid ja videod mõjuvad inimestele inspireerivalt, et oma eludes positiivseid muudatusi teha.

Mida on fitness Sulle andnud?



Fitness on andnud minule tagasi normaalse elamisväärse elu, millest olen unistanud. See on väga huvitav ja meeldiv elustiil. Tunnen ennast väga hästi ja loodan olla eeskujuks neile, kel see teekond veel ees on. Palju on tulnud uusi tuttavaid ja mul on täiesti uued hobid, mis kõik on enamjaolt sportlikud.

Martin, eile.

” Aeg iseendale on kõige tähtsam.

Räägi oma lugu: kuidas said kaalu 150 kg-lt 88 kg peale?

Ma ei kasutanud mitte mingisugust meditsiini ega operatsiooni, imeravimeid ega tablette. Mingit imeravimit ei ole ka olemas. Kõik on kinni oma peas ja tahtejõus.

Ülekaaluline olen olnud juba lapsest peale. Vahepeal, aastaid tagasi, muidugi õnnestus kaal saada sinna 100 kg kanti, kuid valed harjumused tõstsid lõpuks ikka kaalu väga kõrgeks. Kaal ronis juurde märkamatult. Kõige suurem viga oligi arvatavasti see, et ei kaalunud ennast vahepeal ja sisestasin endale et see ei ole väga suur, kuid millegipärast jäid riided ikkagi kitsaks. Kui aga kaalule sattusin ja sealt pea 150 kg näkku vaatas, siis oli üllatus suur. Ise arvasin et kaalun maksimaalselt 115 kg.

” Ekslikult arvatakse kaalu kaotamise koha pealt, et tuleb tundide viisi trennis rassida ja end hingetuks joosta.

Kaal tõusis väga suureks ja 2 pakki suitsu päevas ning nädalavahetustel pidutsemine tegid tervisega laastavat tööd. Ühel päeval käis klõps ära: ei tahtnud kolmekümnendates hinge heita ja tuli toimetama hakata. Sinnapaika jäid alkohol, sigaretid ja muidugi vale toitumine.

Tavaliselt ülekaaluline endast pilte ei tee, eriti veel alasti, kuid siis ühel päeval olin kindel et need on viimased pildid, kui ennast sellisena näen ja otsustasin need jäädvustada.

Esialgu trenni uksest sisse tulles muidugi vaatasin neid trimmis kehasid ja mõtlesin, et kõik vaatavad, mis paksuke see siin veel teeb. Sisendasin endale, et kunagi te vaatate hoopis mind niimoodi ja imetlete, kust ma sellise keha sain ja üritasin end siis nn. vihaselt meelestada ja sellest oli palju kasu. Esialgu muidugi toimetasin vaikselt: natuke jalutasin jooksulindil, tegin mõned harjutused. Tõmbasin kalorid alla ja proovisin erinevaid dieete.

” Kõige raskem on alustada ja oma mugavustsoonist välja tulla.

Kui õigesti mäletan, siis esimesena proovisin Atkinsi dieeti ja sellega kadusid esimesed 20 kg. Edasi see nii lihtsalt enam ei toiminud ja järgmisena proovisin väga madala kalorsusega dieeti, millega jõudsin 104 kg peale ning peale seda, kuni siiamaani toimetan Ott Kiivikase toitumisreeglite järgi, mis tegelikult on kõige õigemad ja paremad. Tasakaalustatud toit ja ei saa väga arugi, et dieedil oled.

Kõige- kõige raskem on muidugi alustada ja oma mugavustsoonist välja tulla. Esimestes trennides oli tunne, et kukun kokku ja kõige äralõikamine (sigaretid, peod ja rämpstoit) oli ikka alguses väga-väga raske. Tundus, et elus polegi mingit rõõmu ja ainult kannatused, kuid õnneks inimene harjub kõigega, ka uue toidu ja ka füüsilise koormusega suhteliselt kiiresti ja peagi tuli naeratus näole nii heast enesetundest kui ka siis, kui kaalule astusin. Kui on tulemused, on ka motivatsiooni!

Aasta 2015 oli väga edukas. Kaotasin kaalu, jätsin peod, tubaka ja astusin ülikooli.

” Umbes 90% tuli kaalukaotust toitumisest ja 10% trennist.

Meenuta palun aega, kui olid ülekaaluline.

Mäletan, kui käisime kallimaga kogu Ülemiste keskuse läbi ja otsisime teksaseid. Ainus kriteerium oli, et teksad eest kinni läheksid. Kogu keskus sai läbi käidud ja mitte ühtegi paari ei leidnud, mis eest kinni läheksid. Siis oli küll häbi. Mäletan, kusagil alguses kärises trennis pükste tagumik kummardudes katki ja pidin trenni pooleli jätma. Ette on ka tulnud mõningaid tooli puruksistumisi. Selline toolikartus on siiamaani vist külge jäänud, et enne kui istun, vaatan, et tool ikka tugev oleks.

Mis on olnud fitnessiteel kõige raskem?

Esimesed 2 nädalat. Näen tihti trennis ülekaalulisi inimesi, kes kartlikult sisse tulevad ja nende pilk minu peal seisma jääb. Ma tahaks nende juurde astuda ja öelda, et ma tean, mida te tunnete ja et te pole koledad ega paksud, vaid väga tublid, ning tunnustada, et näete rohkem vaeva kui mina, sest minul on neid harjutusi ju palju lihtsam teha. Tahaksin teisi väga aidata. Sellepärast olin valmis ka oma lugu jagama.

Kas fitness oli mõnes mõttes „elupäästja“ - vähemalt elukvaliteedi päästja?

Selgeltnägija ma ei ole, kuid pakun et mõlemat. Varem olid ikka veresuhkur ja vererõhk kõrged. See ikka ehmatas ära, kui käisin meremeeste tervisekontrollis ja enam kaheks aastaks tõendit ei saanud. Anti ainult üheks aastaks. Enne valmistasid ka kõndimine ja trepist ülesminemine teatud raskusi. Nüüd on juba joosta lihtsam kui enne kõndida.

Martin, eile.

” Ilus naine on ikka ilus, olenemata sellest, kas ta tegeleb fitnessiga või ei.

Milline on praegusel ajal Sinu toidulaud, mida sõid varem?

Hetkel on ikka korralik toit. Pikemalt siin üles lugema ei hakka. Selle kohta ju tuhandeid raamatud ja artikleid. Treeneri poolt määratud 5 toidukorda päevas, millest 3 on korralikud ja 2 vahepalad. Hommikul puder ja munad, vahepala näiteks mõni kohupiim, lõuna filee liha, riis/tatar, salat, enne trenni väike amps kas munad, kohupiim või proteiinibatoon, peale trenni sama ja lõpuks õhtusöök kus süsivesikuid vähe: näiteks tuunikala, muna, sibulasalat jne. Normaalne toit ikka.

Varem sõin kõike, mis vähegi meeldis ja ette juhtus ehk siis kõike jama, mis poeriiulitelt leidus. Näiteks ei olnud probleemi päevas 2 pitsat süüa ja sellega veel asi ei piirdunud.

Millised muudatused oled teinud oma elustiilis?

Regulaarsed toidukorrad ja korralik toit ning pidevad treeningud: 5-6 korda nädalas ehk siis hetkel Oti kava järgi 2 trenni 1 vaba. Suvel kindlasti toimetan väljas, rulluisutan, jooksen ja kindlasti ujun, kui vähegi ilma on. Seda tundub ehk väga palju algajatele, kuid see pole sugugi nii, sest järelikult jätan tavatrennis siis kardiotrenne vähemaks, kui väljas spordin.

Mis on Eesti meeste suurim terviserikkuja ja komistuskivi?

Liigne mugavus . Arvatakse, et mis mul ikka viga on ja kes tahabki alustada, lükkab seda edasi niikaua, kui on juba tõesti väga raske alustada. Inimesed ei tea, mida nad endale ostukorvi panevad. Tänapäeval on enamus toitu tehtud selleks, et maitseks hästi, mitte selleks, et anda kõik vajalikud toitained, mida vajame.

” Alustage sellest, et teete endale selgeks, mida te korvi panete ja sisse sööte.

Kas režiimist kinni pidada on raske?

Kui oled sellega harjunud, on kõik lihtne. Kui ei ole, siis igasugune muutus on alguses raske ja ebameeldiv. Mõni lugeja võib arvata, et see on ikka imemees - kuidas ta nii suutis, kuid tegelikult ei ole siin mitte midagi keerulist ega rasket. Alustage sellest, et teete endale selgeks, mida te korvi panete ja sisse sööte.

Kuidas julgustaksid inimesi rohkem fitnessiga tegelema?

See kõik on lihtsalt väga põnev ja lihtsalt meeliülendav on vaadata, kuidas positiivsed tulemused tulevad. Trenn annab superenesetunde. Ekslikult arvatakse kaalu kaotamise koha pealt, et tuleb tundide viisi trennis rassida ja hingetuks joosta. See ei ole sugugi nii. Ka ilma trennita annab väga edukalt kaalu alandada, kuid trenn on nagu boonus, mis annab hea enesetunde. Ütleme nii , et umbes 90 % tuli kaalukaotust toitumisest ja 10 % trennist. Kuid trenn on midagi, mis hoiab särtsu sees ja leevendab ka dieedi tagajärgi. Ma ei tohiks küll nii rääkida, kuid nii see minu arvates on. Ise olen loomulikult suur trennisõber ja kuhu ma ka ei reisiks, on trenniriiete kott alati kaasas ja sama suur kui tavariiete kott. Kuna reisin töö tõttu tihti, siis on eriti põnev ju külastada uusi huvitavaid jõusaale erinevates riikides ja linnades.

Miks on liikuda niivõrd oluline?

Investeerida iseendasse pole kunagi suures plaanis liiga kallis ja seda pole võimalik liiale minna. Kahjuks võtame midagi ette alles siis, kui oleme arstikabinetis, kuid siis võib liiga hilja olla. Katkise mootori remondid ära või ostad uue, aga inimese puhul see ju nii lihtsalt ei lähe. Nii et tegutsege!

” Nüüdisaja elutempo on küll kiire, kuid aeg iseendale on kõige tähtsam.

Mis on Sinu soovitused neile, kes veel diivanil istuvad?

Istuge, aga peale trenni.

Mida võiksid silmas pidada edasijõudnud harrastajad?

Tulemused ei tule enam nii kiiresti kui esimesel aastal.

Mis on suurimad vead, mida harrastajad saavad fitnessis teha?

Valesti sooritatud tehnika ja palju ei ole alati parim lahendus. Vahel tuleb kehal ka puhata lasta. Kui ikka nädal aega on trennis tulemused halvad, võta 1-2 nädalat vabamalt. Ei kasuta treeneri abi.

Mis on fitnessis kerge, mis raske?

Kerge on trenni teha, see mulle väga meeldib. Toitumisega on natuke keerulisem, kuna kui tõstad koormust, tekib ka suurem isu. Iga kava peaks olema individuaalne ja iga inimene peab enda jaoks leidma selle koormuse/ toitumise õige vahekorra. Töötan ka ise parasjagu selle kallal. Mõni kaotab kaalu 3000 kcal juures päevas, teine aga võtab juurde süües ainult 2000 kcal päevas. Dieedi ajal on raske korralikku koormust taga ajada, kuna energiavarud on siis piiratud.

” Õige tehnika ja toitumine tuleb kohe alguses paika saada, muidu õpid vale tehenikaga tegema ja pärast ümber õppida on palju raskem.

Mis vigu soovitad fitnessiteel vältida?

Pikemaid pause trennist, kuna siis on jälle raske alustada ja liigne treening ning liigne hullus. Tuleb vabalt võtta. Muidu võib „kinni joosta“.

Kas soovitad trenni teha treeneri käe all?

Jah, soovitan! See on väga oluline. Treenisin ise ilma treenerita esimese aasta ja õnneks mitte kauem. Õige tehnika ja toitumine tuleb kohe alguses paika saada, muidu õpid vale tehnikaga tegema ja pärast ümber õppida on palju raskem. Veel annab treener märke sellest, milliseid lihasgruppe vaja järele aidata, et keha areneks proportsionaalselt. Hetkel töö käib ja oleme treener Ott Kiivikasega seadnud uued eesmärgid: saada kaal 79 kg peale. Siis vaatame edasi. Vahepeal pidasin ka 7 -kuulise pausi ja hoidsin kaalu.

Milline on Sinu jaoks ilus naine?

Kindlasti on fitnessi naised kaunite kehadega, kuid ilus naine on ikka ilus, olenemata sellest, kas ta tegeleb fitnessiga või ei.

Mis on Sinu lõpusoovid eestimaalastele Fitnessikuu puhul?

Palun liigutage ennast. Nüüdisaja elutempo on küll kiire, kuid aeg iseendale on kõige tähtsam. Keegi ei teeni teie eest enam raha ega käi tööl, kui haiglavoodis olete. Seega leidke enda jaoks see aeg: tunnike - kaks päevas. Ise töötan täiskohaga ja õpin täiskoormusega. Päevakava on tihe, kuid kõik trennid saavad tehtud.