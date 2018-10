TULE TÄNA ÕHTUL LOENGUSSE: Sport ja südame tervis

Viimastel aastatel on üldsust vapustanud uudised, et täis elujõudu, igati sportlikud ja tervislikke eluviise viljelevad mehed oma parimates aastates varisevad spordiradadel või vahetult füüsilise koormuse järgselt kokku. Põhjuseid võib olla mitmeid, aga enamusel neist on see seotud südame tervisega.

Südame tervise loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Need toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on koormustest, hommiku vs õhtune treening, geenid ja sport, jõutreening, jalalaba vaevused jne. Kõik loengud algavad mugaval peale tööd ajal, kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Lektor Dr Anneli Raave-Sepp on lõpetanud Tartu Ülikooli pediaatrina ning hiljem läbinud laborimeditsiini residentuuri. Ta õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning tunnustatud laborimeditsiinialase koolitajana arstide ja meditsiiniõdede seas. Aastaid on ta pidanud loenguid ka harrastussportlastele, treeneritele ning nõustanud mitmeid tippsportlasi laborianalüüside osas. Töötab SYNLABis laboriarstina aastast 2004. Igapäevaselt koordineerib dr Raave-Sepp labori Lõuna-Eesti regiooni tööd, nõustades laborimeditsiini valdkonnas pere- ja eriarste ning patsiente, sh Eesti suusatajaid, ujujaid, triatleete ning mitmeid jõualade sportlasi.