TULE spordiarsti loengusse söömisest

Tule kuulama 24. oktoobril loengut „Söömisest spordiarsti pilgu läbi: müüdid ja tegelikkus“, lektoriks Tartu Ülikooli vanemarst-õppejõud dr Eve Unt.





Sportlik saavutusvõime on mitmekülgse ja teadliku söömisega tihedalt seotud. Toiduga saadava energia ja erinevate toitainete vajadused sõltuvad paljudest teguritest nagu vanus, sugu, harrastatava spordiala iseloom, sportlik tase, tervislik seisund jne. Harvad pole juhtumid, kus lühema- või pikaajalisema ekstreemse dieedi rakendamisel on spordiga tegeleval isikul tekkinud tõsised tervisehäired, millest spordiarst oma praktilise kogemuse baasil räägib. Sellest tulenevalt on käesoleva loengu eesmärgiks anda ülevaade häirunud söömiskäitumisega seotud võimalikest riskidest ja terviseprobleemidest nii noorsportlastel, harrastus- kui ka saavutussportlastel. Olulisemad teemad, mida ettekandes käsitletakse, on organismi adekvaatne energiavajadus kehalisel koormusel ja suhtelise energiadefitsiidi foonil tekkivad terviseprobleemid. Samas on möödapääsmatu vajadus peatuda sellistel aktuaalsetel alateemadel nagu "sport ja söömishäired", rauavaegusaneemia, D-vitamiini defitsiit jne.

„Treeni teadlikult" sarja loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinna õppehoones. Loeng algab kell 18:00 ja pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Lektorist: dr Eve Unt on Tartu Ülikooli spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhataja ja dotsent. Ühtlasi on dr Unt Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini osakonna vanemarst-õppejõud ja Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni juhatuse liige. Eesti Taastusarstide Seltsi-, Rahvusvahelise Spordimeditsiini Föderatsiooni-, American College of Sports Medicine, "European initiative for Exercise in Medicine" liige. Spordimeditsiini kõrvaleriala üldjuhendaja

Loengusarjal „Treeni teadlikult" on sel sügisel kokku veel seitse loengut teisipäeva õhtuti

detsembrini. Järgmised loengud:

31.10 Kas treeningust on võimalik sattuda sõltuvusse? - rühma- ja personaaltreener Siim Kelner

07.11 Praktiline harjutusvara istuvat tööd omavale sportlasele - füsioterapeut Sirli Hinn

14.11 Jõutrennist aeroobseni, friikartulitest salatini. Milline teekond valida vastavalt oma kehatüübile? - personaaltreener Mirko Miilits

21.11 Alaseljavalu - põhjused ja võimalikud lahendused - füsioterapeut Katre Lust-Mardna

28.11 Miks me ei saavuta spordis püstitatud eesmärke? - endine suusataja Anti Saarepuu

05.12 Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused - ortopeed dr Madis Rahu ja füsioterapeut Kirsti Pedak

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: http://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös Liikumistervise innovatsiooni klastriga SportEST. Kaasrahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinn Liigub.

Delfi on filminud varasemaid videosid täispikkade loengutena. Vaata neid seotud lugude alt.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil: 639 1751