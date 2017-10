TULE MARDNA LOENGUSSE: Lihaskrambi ja -pinge sündroom

Tule kuulama 17. oktoobril loengut „Lihaskrambid ja -pinge sündroom - põhjused, ennetamine ja ravi", lektoriks ortopeed dr Mihkel Mardna.

Lihaspinge ja krambid alajäsemetes on sagedased jooksualasid harrastavate inimeste ja sportlaste seas ning võivad isegi tippvormi korral rikkuda hea soorituse. Alajäsemete survesündroomide ja krampide tekkepõhjused ei ole alati teada, kuid paralleelselt ravivõimaluste arendamisega peetakse nende tekkimise tõenäosuse vähendamisel oluliseks ennetavaid tegevusi. Dr M. Mardna räägib loengus enamlevinud alajäseme pingete vormidest ning võimalikest meetmetest nende ennetamisel ja ravis, mida harrastaja ise saaks teha kônealuste sümptomide ja haigusjuhtude ennetamisel ja ravis, aga loomulikult peatub lektor ka olukordadel, kus on vaja juba arsti - sporditraumatoloogi sekkumist.

„Treeni teadlikult" sarja loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinna õppehoones. Loeng algab kell 18:00 ja pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Lektorist: dr Mihkel Mardna on üks Eestis enimtunnustatud ortopeede ning artroskoopia- ja sporditraumatoloogia tippspetsialiste, olles paljude Eesti sportlaste arst. Ta juhib Spordimeditsiini SA-d ning on üks tegevkirurge ja omanikke Eesti suurimas ortopeedia erakliinikus Ortopeedia Arstid AS. Dr Mardna on tegevliige aastast 2002. organisatsioonis ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), ühtlasi täiendab ja esineb ta pidevalt üle maailma. Ta on Liikumistervise innovatsiooniklastri SportEST juht ning antud loengusarja üks algatajaid 5 aastat tagasi.

Loengusarjal „Treeni teadlikult" on sel sügisel kokku veel seitse loengut teisipäeva õhtuti

detsembrini. Järgmised loengud:

24.10 Söömisest spordiarsti pilgu läbi: müüdid ja tegelikkus - vanemarst-õppejõud dr Eve Unt

31.10 Kas treeningust on võimalik sattuda sõltuvusse? - rühma- ja personaaltreener Siim Kelner

07.11 Praktiline harjutusvara istuvat tööd omavale sportlasele - füsioterapeut Sirli Hinn

14.11 Jõutrennist aeroobseni, friikartulitest salatini. Milline teekond valida vastavalt oma kehatüübile? - personaaltreener Mirko Miilits

21.11 Alaseljavalu - põhjused ja võimalikud lahendused - füsioterapeut Katre Lust-Mardna

28.11 Miks me ei saavuta spordis püstitatud eesmärke? - endine suusataja Anti Saarepuu

05.12 Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused - ortopeed dr Madis Rahu ja füsioterapeut Kirsti Pedak

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: http://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös Liikumistervise innovatsiooni klastriga SportEST. Kaasrahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinn Liigub.

Delfi on filminud varasemaid videosid täispikkade loengutena. Vaata neid seotud lugude alt.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil: 639 1751