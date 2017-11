TULE LOENGUSSE: ortopeed dr Madis Rahu ja füsioterapeut Kirsti Pedak: Harrastussportlase õlaprobleemides ja -vaevustest

Tule kuulama 5. detsembril loengut teemal Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused, lektoriteks ortopeed dr Madis Rahu ja füsioterapeut Kirsti Pedaku.

Tegemist on harrastussportlastele suunatud Treeni teadlikult loengusarja 2017 viimase loenguga.

Seoses spordialade nagu tennis, võrk- , sulg- ja korvpalli, jõusaalitrennide jt harrastamise kasvuga, kus suurima koormuse saab õlaliiges on kasvanud meie vajadus pöörata õla piirkonnale rohkem tähelepanu. Nii vigastuste ennetamise kui ravi ja taastumise seisukohalt.

Paraku on õlaliiges üks komplitseerituim liiges inimesel, mis töötab paljude erinevate liigeste koostööl. Seetõttu on õla piirkonna vigastustel ja ülekoormustel nende ennetamine ja ravi väljakutseks nii ortopeedile kui ka füsioterpaudile ning ajab kannatlikku meelt patsiendilt.

Loenguu läbiviijad on tihedat koostööd õlavaegustega patsientide ravil teinud juba ca 20 aastat.

Toimuvas loengus püüavadki nad koostöös tekkinud kogemusi ja oskuseid jagada spordihuvilistele, kelle jaoks õlaliiges on sportimisel tähtsal kohal. Kuulaja saab ülevaate millal pöörduda ortopeedile ja millal füsioterapeudi poole. Kuigi seekord on fookuses õlaliiges, on sarnane käitumismuster soovituslik kõikide skeleti-lihassüsteemi vaevuste puhul, mistõttu võiks loeng olla lisaks harrastussportlastele ja treeneritele soovituslik ka perearstile ja -õele ning treeneritele.

Treeni teadlikult sarja loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinna õppehoones. Loeng algab kell 18:00 ja pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Lektoritest

Dr Madis Rahu on üks Eestis enimtunnustatud ortopeede ning artroskoopia- ja sporditraumatoloogia spetsialiste, kelle patsientideks on paljud Eesti tipp-, noor- ja harrastussportlased. Dr Rahu on Eesti suurima ortopeedia erakliiniku Ortopeedia Arstid üks eestvedajaid, tegutseb Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku Sporditrauma Keskuses arstina ning võtab vastu ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Ta on Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Seltsi juhatuse liige ja selle asutajaliige.

Kirsti Pedak on alates 2015. aastast Tallinna Ülikooli Loodus- ja Tervisteaduste Instituudi lektor. Alates 2001. aastast on ta SA Tallinna Lastehaigla füsioterapeut. Ta on tuntud paljude tippsportlaste just õlapiirkonna vaevuste lahendaja erinevate ortopeedidega koostöös, täiendades end pidevalt välisriikides.

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös Liikumistervise

innovatsiooni klastriga SportEST. Kaasrahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinn Liigub.

Käesolev loeng on Treeni teadlikult 2017 aasta viimane loeng.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil 639 1751.