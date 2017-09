TULE LOENGUSSE: Kuidas õige toitumine aitab kaasa efektiivsemale taastumisele ja sporditulemuste paranemisele?

Toitumisspetsialist Ott Kiivikas käsitleb oma loengus mitmeid olulisi teemasid, kust on võimalik saada teadmine, kuidas veel tervislikumalt elada ning oskuse mõista, kuidas toitumine aitab parandada saavutusvõimet jne.

Samuti saab kuulaja näpunäiteid elukestvaks muutuseks ning kuidas toitumine ja treening panna täiendama teineteist. Käsitletakse õige toitumise ning väsimuse vahekorda, kuidas oma toiduaegasid paika saada, toitumiskava koostamist, makrotoitainete vahekorda, süsivesikute tähtsust kehalisel aktiivsusel, valkude vajalikkust lihaste taastumisel jne. Lektor vaatleb, kas rasvad on meie vaenlased, kas kehakaalu langus ja rasvapõletus on üks ja sama. Toitumine enne ja peale treeningut, toidulisandite ABC jpm.

Harrastussportlastele suunatud teisipäeva õhtused sügis 2017 loengud sarja Treeni teadlikult algavad Ott Kiivikase loenguga teemal „Kuidas õige toitumine aitab kaasa efektiivsemale taastumisele ja sporditulemuste paranemisele?"

Loeng toimub 26. septembril algusajaga kell 18.00. Loengu planeeritav pikkus ca 1,5 tundi, osavõtutasu 6 € (maksmine kohapeal, sularahas). Toimumiskohaks Tallinna Ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoone.

Lektorist: Ott Kiivikas on hetkel spordiklubi Reval-Sport V taseme kulturismi, fitnessi ja jõusaalitreener. Ott Kiivikas on kulturismi harrastanud alates 1993. Alates 1998. aastast on ta kuulunud Eesti koondisse. Olnud 1997.-2002. Kulturismiliidu/Kulturismi Arendusseltsi juhatuse liige, aastast 2008. EOK sportlaskomisjoni president, aastast 2009 EestiKulturismi ja Fitnessi Liidu juhatuse liige. Tuntud ka toitumisspetsialistina, nõustanud paljusid tippsportlasi ja harrastajaid.

Loengusarjal Treeni teadlikult on sel sügisel kokku 11 loengut teisipäeva õhtuti detsembrini.

Kiivikase loengule järgnevad oktoobri loengud:

03.10 Kuidas kasutada võimsusandurit rattatreeningutel? - rattatreener Karmen Reinpõld

10.10 Kuidas joogat kasutada eesmärkide saavutamiseks, nt vaimne balanss, kaalukaotus - joogatreener Silja Siller

17.10 Lihaskrambi ja -pinge sündroom - põhjused, ennetamine ja ravi - ortopeed dr Mihkel Mardna

24.10 Söömisest spordiarsti pilgu läbi: müüdid ja tegelikkus - vanemarst-õppejõud dr Eve Unt

31.10 Kas treeningust on võimalik sattuda sõltuvusse? - rühma- ja personaaltreener Siim Kelner

Registreerimine loengutele siit.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil 639 1751.

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös Liikumistervise innovatsiooni klastriga SportEST. Kaasrahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinn Liigub.