TULE kuulama loengut treeningu ning sõltuvuse seostest

Oled mõelnud, et kas treening võib sõltuvusele omaselt meie elu üle kontrolli saavutada? Mida see esmapilgul paradoksaalsena näiv termin üldse tähendab? Tule kuulama 31. oktoobril loengut: "Kas treeningust on võimalik sattuda sõltuvusse?", lektoriks rühma- ja personaaltreener Siim Kelner.

Algselt võib sõnapaar - treeningsõltuvus - tunduda justkui positiivsena, kuid millist mõju see tegelikult omab? Treenimine on kahtlemata kasulik ning tervist toetav tegevus, mida aina enam propageeritakse, kuid kas mingil hetkel on võimalik, et eelmainitu võib kontrolli alt väljuda ning mille tõttu? Esmalt tuleb lahti harutada sõltuvuse enda mõiste ning seejärel vaadelda, kuidas see treeninguga kokku läheb. Samuti, kas tegemist on füsioloogilise nähtusega või millist rolli mängivad siin ka sotsiokultuurilised tegurid, sotsiaalmeedia ning enesehinnang? Loeng põhineb teadusväljaannetel, juhtumiuuringutel ning elulistel näidetel ka Eesti tasandil.

Treeni teadlikult sarja loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinna õppehoones. See algab

kell 18:00 ja pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Lektorist: Siim Kelner on spordiklubi Reval Sport jõusaalitreener. Ta tegeleb kulturismiga ning jõutreeninguid alustas juba 14-aastaselt. Kelner on saavutanud Eesti noorte ja juuniorite absoluutse meistri tiitli kulturismis. Samuti on ta Tallinna meister kulturismis 2012.

Loengusarjal Treeni teadlikult on sel sügisel kokku veel seitse loengut teisipäeva õhtuti

detsembrini. Järgmised loengud:

07.11 Praktiline harjutusvara istuvat tööd omavale sportlasele - füsioterapeut Sirli Hinn

14.11 Jõutrennist aeroobseni, friikartulitest salatini. Milline teekond valida vastavalt

oma kehatüübile? - personaaltreener Mirko Miilits

21.11 Alaseljavalu - põhjused ja võimalikud lahendused - füsioterapeut Katre Lust-Mardna

28.11 Miks me ei saavuta spordis püstitatud eesmärke? - endine suusataja Anti Saarepuu

05.12 Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused - ortopeed dr Madis Rahu ja füsioterapeut

Kirsti Pedak

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: http://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös Liikumistervise

innovatsiooni klastriga SportEST. Kaasrahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinn

Liigub.

Delfi on filminud varasemaid videosid täispikkade loengutena. Vaata neid seotud lugude alt.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil: 639 1751