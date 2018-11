Tule homme spordiarsti loengusse terviseuuringu roll treeningprotsessis

06.11 kl 18.00 algusega saavad kõik huvilised ülevaate spordiarsti loengus funktsionaalsete terviseuuringute käigus saadavast tervise ja sportimisvõimekuse seisundit näitavast infost ja kuidas neid kasutada treeningute ja võistluste planeerimisel. Millal millist tervisekontrolli valdia. Milliste vaevustega spordiarsti poole pöörduda.

Sportlaste tervisekontrollid jagunevad laias laastus kaheks: verepõhine ning funktsionaalne.

Funktsionaalne tervisekontroll jaguneb omakorda mitmeks erinevaks võimaluseks.

Et treenida teadlikult, on oluline orienteeruda erinevates tervisekontrollides, sõltumata, kas spordialaks on jooksmine, suusatamine, ujumine, jalgpall, tennis vm.

Tervisekontroll aitab ennetada ülekoormusvigastusi, optimeerida treeninguid ja taastumist, saavutada paremaid sportlikke jm sportimisega seatud eesmärke. Kuidas - räägibki spordiarst dr Pii Müller, ainus Eestis, kes omab ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee spordimeditiinialast diplomit (IOC Diploma in Sports Medicine).

Treeni teadlikult loeng kestab 1,5h Tallinna Ülikooli Räägu 49 õppehoones. Osavõtumaks on vaid 6 € ning soovijad saavad ka täiendkoolitustunnistuse (treenerid, füsioterapeudid, pereõed jt).. Registreerimine: www.tlu.ee/treeniteadlikult.