Tule homme loengusse: Jõutreening ja vastupidavus, hommik või õhtu - sõbrad või vaenlased

Teisipäeval, 13. novembri õhtul kell 18:00 loengus „Jõutreening ja vastupidavus, hommik või õhtu - sõbrad või vaenlased" räägib spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu vastupidavuse ja jõutreeningu kombineerimisest treeningutel. Sellekohast praktilist infot teaduspõhise baasiga on oodatud kuulama kõik harrastussportlased, füsioterapeudid, treenerid jt.

Vastupidavuse ja jõutreeningu kombineerimine treeningutel võib osutuda parajaks väljakutseks, sest oma olemuselt on nad vastandlikud. Lisaks võib treeningu efektiivsuse seisukohalt omada mõju ka hommikune või õhtune treenimine. Samas eeldavad vastupidavusalad võimalikult maksimaalse keskmise võimsuse säilitamist ettemääratud distantsil, mis omakorda eeldab ka jõuvõimete arendamist. Milline on hommikuse ja õhtuse treeningu erinev mõju spordibioloogia seisukohalt ja millele on ka mõistlik tähelepanu pöörata?

Treeni teadlikult loeng kestab 1,5h Tallinna Ülikooli Räägu 49 õppehoones. Osavõtumaks on vaid 6 € ning soovijad saavad ka täiendkoolitustunnistuse (treenerid, füsioterapeudid, pereõed jt).. Registreerimine: www.tlu.ee/treeniteadlikult.

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut, SportEST ja toetab Tallinn Liigub. Meediakajastusele aitab kaasa Delfi