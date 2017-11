TULE endise suusataja loengusse püstitatud eesmärkide saavutamisest spordis

28. novembril on oodatud huvilised treeningute planeerimise loengusse „Miks me ei saavuta püstitatud eesmärke spordis", lektoriks endine suusataja Anti Saarepuu. Loengus käsitletakse valesti planeeritud treeningut, piiratud võimalusi treeningute läbiviimisel, kuidas valida õige treening ning millised on võimalikud lahendused.

Seame endale spordis eesmärke millal ja kuhu jõuda soovime. Saavutamata eesmärkidest osa tegureid on meie kontrolli all, osa teinekord mitte. Loengus püstitab lektor teemad, mida hakatakse koos lahkama. Nendeks on näiteks valesti planeeritud treening, piiratud võimalused treeningute läbiviimisel, kuidas valida õige treening ning millised on võimalikud lahendused. Eelkõige räägib lektor just suusatamise seisukohast, kuna talv pole enam mägede taga.

Treeni teadlikult sarja loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinna õppehoones. Loeng algab kell 18:00 ja pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Lektorist: Anti Saarepuu, endine murdmaasuusataja, kes on ise treeninud Mati Alaveri, Hille Saarepuu ja Jaanus Teppani juhendamise all. Ta on saavutanud 2006. aastal Torino olümpiamängudel 8. koha vabastiilisprindis. Maailmameistivõistlustel on Saarepuu parim saavutus olnud 2009. aastal Liberecis kättevõidetud 7. koht vabatehnikasprindis. Anti Saarepuu on kuulunud 2005-14 Eesti koondisse. Samuti on ta tegutsenud MTÜ Team Haanja treenerina.

Loengusarjal Treeni teadlikult on selle sügise viimane loeng:

05.12 Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused - ortopeed dr Madis Rahu ja füsioterapeut Kirsti Pedak

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: http://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös Liikumistervise

innovatsiooni klastriga SportEST. Kaasrahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinn Liigub.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil: 639 1751.