Tule 25.09 loengusse: kuidas pikk spordidistans ära teha ja valutult taastuda

Seiklussportlane ja ultrajooksja Silver Eensaar on viimase kümne aasta jooksul seisnud silmitsi paljude sportlike väljakutsetega, mis oma distantsilt ja kestvuselt on olnud hirmutavad. 24 tunni jooks, Spartathloni ultrajooks, ultrajooksud mägedes, 24h rogainid, ööpäevade kaupa kestvad seiklusspordi ekspeditsioonid üle maailma. Seni on Eensaare kõik jõuproovid endaga, mis kestvussport eelkõige on, lõppenud hästi ja edukalt. Loengus räägib ta enda teekonna tähenduslikesse hetkedesse pildi ja jutu abil naastes katsumusteks valmistudes kogutud teadmistest ja neid läbides omandatud praktilistest kogemustest ja tähelepanekutest. Kuidas ja kas on võimalik ülipikkadeks võistlusteks treenida, milline on toitumine ettevalmistusperioodil ja võistluse ajal. Kuidas katsumus läbi teha - varustus, vead, tagasilöögid, psühholoogia.

Lektor Silver Eensaar on kogenud orienteeruja, ultrajooksja ja seiklussportlane. Ta on kolmekordne 24h kestvusorienteerumise ehk rogaini maailmameister (2012, 2013, 2014) ja Eesti rekordi omanik 24h jooksus 232,433 km (2015). Ta on läbinud mitmeid ekstreemseid ultramägijookse ja seiklusekspeditsioone nii suvel kui talvel. Silveri võistkond Estonian ACE Salomon on seiklusspordis värsked 2018 Euroopa meistrid (Hispaania) ja 2017.a. MMi 6 koha omanikud (Wyoming, USA). Pikad võistlused on viinud Silveri kõigile kontinentidele (v.a. Antarktis) ja kõikidesse võimalikesse ekstreemsetesse oludesse. Novembris on võistkond suundumas India Ookeanis asuval Reunioni saarel toimuvatele seiklusspordi MMle. Lisaks võistlemisele korraldab võistkond ka mitmeid võistlusi kodumaal - nt Eesti Maastiku Maraton, Expedition Estonia, Taliharja Vanakuri talvine ultrajooks, Tallinn City Trail.

Treeni teadlikult loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinn aadressil. Kõik loengud algavad mugaval peale tööd ajal, kell 18:00 ja pikkus on ca 1,5 tundi.

Sarja sügis 2018 järgmised loengud on:

02.10 Hea une tehnikad. Psühholoog ja unetehnoloog Kene Vernik

09.10 Vitamiinidest ja mineraalidest treenimise vaatenurgast. Proviisor Külli Teder

16.10 Alaseljavalud. Kuidas teha õigeid valikuid? Füsioterapeut Mikk Pärn

23.10 Sport ja südame tervis. Laboriarst dr Anneli Raave-Sepp

30.10 Kuidas vältida vigastusi ja parandada sooritusvõimet? Füsioterapeut Mati Arend

06.11 Terviseuuringu roll treeningprotsessis. Spordiarst dr Pii Müller

13.11 Jõutreening ja vastupidavus, hommik või õhtu - sõbrad või vaenlased. Spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu

20.11 Kui jalalaba teeb valu? Ortopeed dr Armin Heiman

27.11 Kuidas geenid mõjutavad meie sporti ja sport geene. Geenitehnoloog dr Tõnu Esko

04.12 D-vitamiin, tervis ja treening. TÜ professor Vahur Ööpik

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: http://www.tlu.ee/treeniteadlikult. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Loe veel

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös Liikumistervise innovatsiooni klastriga SportEST. Kaasrahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinn Liigub. Meediapartner on Delfi.

Eelmiste hooaegade osad videod on artikli all täispikkuses järelvaadatavad Delfi TV abil.