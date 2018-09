Tule 02.10 loengusse: Hea une tehnikad

Loengus „Hea une tehnikad" saab ülevaate unehügieenist ehk sellest, millised on und soodustavad toimetused enne voodisse minekut. Saab teada unefüsioloogiast, lektor aitab leida vastuseid: milline on üldsegi piisav kogus und, milline on mõju teatud tunnide uni ning mida teeb vähene uni meie keha ja vaimuga. Kuidas hiline sportimine mõjutab meie und? Mis kellaaegadel on mõistlik sportida arvestades une vajadust? Kuidas aktiivne liikumine mõjutab meie hormoonide tööd ajus ja mis kasu saab sellest uni?

Loengus käsitletakse mitmeid tehnikaid, mis aitavad unerütmi hoida ja toetavad mõtete koondamist. Kindlasti tuleb juttu une keskkonnast ja erinevatest nutiseadmetest ning nende mõjust unele (rakendused, seadmed).

Treeni teadlikult loengusarja korraldab Tallinna Ülikool. Need toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmised teemad on koormustest, vitamiinid, hommiku vs õhtune treening, jalalaba vaevused jne. Kõik loengud algavad mugaval peale tööd ajal, kell 18:00 ja kestvus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).