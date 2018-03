Tervise ja liikumise ülikool alustab loengusarjaga 50+ inimestele

Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituut koostöös TALLINN LIIGUB programmiga kutsuvad 50+ eluaastat tervisest ja liikumisest lugupidavaid inimesi osalema TERVISE JA LIIKUMISE ÜLIKOOLI loengusarjas.

teadliku liikumise loengutes olulisust Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi täiendusõppe koolitusjuht Katrin Soidra-Zujev.

6. märtsist 22. maini teisipäeva õhtuti toimuvad 11 loengust koosnev loengusari TERVISE JA LIIKUMISE ÜLIKOOL keskendub praktiliste teadmiste edasi andmisele. Loengutele on oodatud eakad, kui ka nendega tegelevad inimesed, nt treenerid, füsioterapeudid, pere- ja hooldusõed jne.

Sel kevadel on teemadeks koduloomade ja inimeste vahelised tervislikud seosed, iseendaga toimetulek, und mõjutavatele tegurid ja kuulmine ning kuulamine. Eraldi leiavad käsitlemist rahvameditsiin, kvaliteetne toitumine, manuaalteraapiale ning tervis ja taaskasutus. Käsitletakse ka jõusaalitreeningute eelarvamuste müüte ning psühholoogia valdkonnast saab kuulata pärilikult edasiantavatest isiksustetüübidest ning psühhoteraapiast.

Esimene loeng toimub 06. märts kl 17:00, kus kõik huvilised oodatud loengusse „Koduloomade ja inimeste vahelised tervislikud seosed". Lektoriks tunnustatud loomaarst Tiina Toomet.

Toomet loengu taustast: „arvatakse, et koer on inimese kõrval elanud juba 30 000 aastat kui mitte rohkem. Algul raipesööja, jahimehe abilise ja valvurina, aga aegade edenedes hakati talle juba keerulisemaid ülesandeid usaldama: karjaajamine, eksinute leidmine, gaasilekete avastamine, vetelpääste jne. Tänapäeval on olemas lugemiskoerad, pimedate juhtkoerad, vaegkuulja kuulamiskoerad, hüpokoerad diabeetikutele pluss lugematu arv koeri/kaaslasi, kellega harrastatakse erinevaid asju alates agilityst kuni koeratantsuni. Ikka selleks, et mõlema, nii inimese kui koera, elu oleks õnnelikum ja täisväärtuslikum."

"Tervise ja liikumise Ülikooli" sarja loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu 49 Tallinna õppehoones. Loeng algab kell 17:00 ja pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu on 2€ (maksmine koha peal ja sularahas).

Lektorist: loomaarst Tiina Toomet on sündinud ja koolis käinud Tallinnas ning õppinud Eesti Põllumajanduse Akadeemias loomaarstiks. Omanimelise kliiniku asutas juba 1991 a. kevadel. Hetkel tegeleb peamiselt nahahaigustega ja korraldab kutsikate eekooli.

13.03 õhtu loengu teema on „Toimetulek iseendaga: lahkuvad sõbrad, mina ise ning teised", lektoriks eripedagoog ning dotsent Marju Medar. Järgmisi teemasid ja lektoreid saab vaadata: http://www.tlu.ee/et/Loodus-ja-terviseteaduste-instituut/Taiendkoolitused/Koolituskalender/Tervise-ja-liikumise-ylikool

Loengusarja korraldab TLÜ Loodus- ja Tervisteaduste Instituut.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil: 5346 7581