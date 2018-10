Sport ja südame tervis - tule kuula loengut 23.10 õhtul

Teisipäeval, 23. oktoobri õhtul loengus "Sport ja südame tervis" annab ülevaate laboriarst dr Anneli Raave-Sepp uusimastest Eesti turule tulnud labori uuringutest, millega on võimalik hinnata aterogeenset riski südame-veresoonkonna kahjustuste avaldumiseks. Teiseks saab osaleja osaleja ülevaate millised mineraalained ja vitamiinid on olulised südamehaiguste ennetamiseks ja kui palju on normaalne tase meie organismis.

Südame tervise loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Need toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on koormustest, hommiku vs õhtune treening, geenid ja sport, jõutreening, jalalaba vaevused jne. Kõik loengud algavad mugaval peale tööd ajal, kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).