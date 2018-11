Spordiarsti loeng: millist terviseuuringut valida

Terviseuuringu loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Need toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on hommiku vs õhtune treening, geenid ja sport, jõutreening, jalalaba vaevused jne. Kõik loengud algavad mugavalt peale tööd ajal, kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2018 on peale seda loengut veel 4 loengut. Need on:

13.11 Jõutreening ja vastupidavus, hommik või õhtu - sõbrad või vaenlased. Spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu

20.11 Kui jalalaba teeb valu? Ortopeed dr Armin Heiman

27.11 Kuidas geenid mõjutavad meie sporti ja sport geene. Geenitehnoloog dr Tõnu Esko

04.12 D-vitamiin, tervis ja treening. TÜ professor Vahur Ööpik

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: http://www.tlu.ee/treeniteadlikult.

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut, SportEST ja toetab Tallinn Liigub. Inimestele teavitust aitab teha Delfi.

Uudisega seotud on täispikad videod (1,5h) eelmiste hooaegade osadest loengutest tasuta vaatamiseks.