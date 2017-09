KUTSE LOENGULE: „Kuidas kasutada võimsusandurit rattatreeningutel?“

Treeni teadlikult 3.10 lektor Karmen Reinpõld Andres Putting

Kui tegeled rattaspordiga ning sõna võimsusandur ei pane Sind ratturina mõistmatusest kulme kergitama, kuid tekitab kerget aukartust, sest täpselt ei tea, kuidas seda oma sportlikus arengus ärakasutada, siis see loeng on just Sinu jaoks. Oled oodatud 3. oktoobril Karmen Reinpõllu loengusse „Kuidas kasutada võimsusandurit rattatreeningutel?“