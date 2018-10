Kuidas vältida vigastusi ja parandada sooritust? - tule loengule 30.10 õhtul

Teisipäeval 30. oktoobri õhtul loengus „Kuidas vältida vigastusi ja parandada sooritusvõimet?" käsitleb Tartu Ülikooli Kliinikumi füsioterapeut ja TÜ lektor Mati Arend sagedasemaid vigastusi, mis enamikel juhtudel võivad sportimisest pikalt eemal hoida või sportimisega hüvasti jätta sundima. Loengus tuuakse esile võimalikud põhjuseid, miks antud vigastused tekivad. Lähtuvalt vigastuste võimalikest mehhanismidest on välja töötatud ka teatavad harjutuste programmid, mida on sporditeaduses uuritud ning millel on leitud positiivne seos vigastuste ennetamisega.

Spordivigastuste loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Need toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on koormustest, hommiku vs õhtune treening, geenid ja sport, jõutreening, jalalaba vaevused jne. Kõik loengud algavad mugavalt peale tööd ajal, kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).