Kuidas geenid mõjutavad sporti ja sport geene?

Lektor prof Krista Fischer töötab Tartu Ülikooli (TÜ) Matemaatika ja statistika instituudis ning TÜ Eesti geenivaramus vanemteadurina. Tema kaasautorlusel on ilmunud üle 100 publikatsooni biostatistika, rahvatervise ja geneetika valdkonnas. Viimastel aastatel on tema peamiseks teadusteemaks olnud geneetiliste riskiskooride väljatöötamine, mille abil on võimalik prognoosida inimeste terviseriske täpsemalt kui seda varem on tehtud. Spordiringkondades teatakse prof Fischerit kui teadlast, kelle abiga saavutati Eesti olümpiavõitja Andrus Veerpalu dopinguprotsessis positiivne tulemus sportlase kasuks.

04.12 D-vitamiin, tervis ja treening. TÜ professor Vahur Ööpik

