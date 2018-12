Juba teisipäeva õhtul saab kuulata loengut D-vitamiin, tervis ja treening

Adik Levini raamatu Dr Levini toitumistarkused esitlus-loeng Rahvusraamatukogus Foto: Fred-Erik Kerner

Vitamiinid on vältimatult vajalikud selleks, et meie keha normaalselt toimiks, et meil oleks hea tervis ja kõrge töövõime. Infot on palju, aga milline ikkagi on vitamiin D taseme ja tervise vaheline seos, kas manustamine lisaks parandab treeningu efektiivsust ja mis tasemeni. Spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik avab antud teemat 4. detsembri õhtuses loengus kõikidele huvilistele.