Juba täna õhtul:

Ülipika distantsi ja kestvusega sportlikud väljakutsed on kasvav trend, nö “uus maraton”. Näiteks on viimase 10 aastaga ultramaratonil osalejate ja võistluste arv teinud üle maailma 1000% kasvu ja kasv jätkub. Mis on fenomen, mis inimesi nii karmile enesepiitsutusele tõukab ja kas mina võiksin kah proovida?

Seiklussportlane ja ultrajooksja Silver Eensaar räägib Tallinna Ülikoolis toimuva harrastussportlastele suunatud Treeni teadlikult loengus praktiliste näidete varal, kuidas läbida ülipikki distantse, millised pinged paneb selline sportimine kehale, milline on energiavajadus ja praktiline toitumine, kuidas toime tulla väsimuse ja unega ning jääda vaimult tugevaks ning milleks selliseid pingutusi üldse teha.

Treeni teadlikult loengud teemadel uni, koormustest, vitamiinid, hommiku vs õhtune treening, jalalaba vaevused jne toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinn aadressil. Osavõtumaks 6 €. Registreerimine sellele ja järgnevatele loengutele: www.tlu.ee/treeniteadlikult.

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut, SportEST ja toetab Tallinn Liigub. Meediapartner Delfi.