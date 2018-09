Juba homme saab kuulata loengut toitumise, treeningu ja vere seostest

Treener ja toitumisnõustaja Margus Silbaum aitab leida vastuseid: kuidas kajastub süsivesikute, valkude ja rasvade tegelik vajadus vereproovis ning kui tõesed on üldtuntud arvutuslikud valemid? Kas toidulisandite tarbimine on põhjendatud ja kuidas seda kindlaks teha? Kas ekstreemsed dieedid on õigustatud, kuidas neid jälgida? Millist treeningut eelistada, kuidas alustada kui vereproovis on muutusi?

Treeni teadlikult loengud teemadel uni, koormustest, vitamiinid, hommiku vs õhtune treening, jalalaba vaevused jne toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti Tallinna Ülikooli Räägu 49, Tallinn aadressil. Osavõtumaks 6 €. Registreerimine sellele ja järgnevatele loengutele: www.tlu.ee/treeniteadlikult.

Loengusarja korraldavad TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut, SportEST ja toetab Tallinn Liigub.

Meedia koostööpartner Delfi.