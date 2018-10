Juba homme õhtul saab kuulata loengut vitamiinidest ja mineraalidest toidus ning treeningul

Loeng on suunatud eelkõige harrastussportlastele, kes saab esmalt lühiülevaate vitamiinidest ja mineraalidest üldiselt. Seejärel keskendutakse juba konkreetsetele vitamiinidele ja mineraalidele, mis võiksid treenimise, taastumise ning vigastuste vältimise seisukohalt olulised olla. Vastuse saavad küsimused, milliste vitamiinide-mineraalide puudus võib olla sooritusvõime langemise põhjustaja? Milliste vitamiinide defitsiit võib mõjutada vigastuste teket? Samas millised võiksid aidata kaasa kiiremale taastumisele?

Lisaks annab proviisor soovitusi, millisest toiduainest ühte või teist vitamiini-mineraali saab või mida jälgida erinevate preparaatide puhul apteegist hankides ning millised võiksid olla nende soovituslikud päevaannused.

Treeni teadlikult loengusarja korraldab Tallinna Ülikool. Need toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmised teemad on koormustest, hommiku vs õhtune treening, geenid ja sport, südame tervis, jalalaba vaevused jne. Kõik loengud algavad mugaval peale tööd ajal, kell 18:00 ja kestvus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Lektor Külli Teder on pikaajalise kogemusega proviisor Eestis. Hetkel on ta proviisor-juhataja Tõnismäe Südameapteegis, mis on üks Tallinna valveapteekidest. Varem on töötanud proviisor-juhatajana Ülemiste Südameapteegis ja Raudalu Südameapteegis, veel varem olen olnud proviisor Saku apteegis ja Tartus Tamme apteegis. Ta on varem korduvalt pidanud loenguid, kirjutanud artikleid ja andnud intervjuusid just vitamiinide mineraalide teemal.