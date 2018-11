Juba homme loeng: dr Armin Heiman Kui jalalaba teeb valu

Ortopeed dr Armin Heiman puutub oma töös igapäevaselt kokku jalalaba deformatsiooniga, olgu selleks siis ealised, spordist, jalanõudest, rühist vm põhjustatud probleemid. Teisipäeval, 20. novembri õhtul loengus „Kui jalalaba teeb valu?" saab kuulata dr Heiman nende teadmiste osas, mida kasutada spordis ja igapäevaelus.

Lektor ortopeed dr Armin Heiman töötab igapäevaselt Eesti ühes suurimas erahaiglas Ortopeedia Arstid AS. Ta on spetsialiseerunud käe- ja jalalabakirurgiale, põlvevaevuste ning spordivigastuste ravile. On mitmete rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide liige ning Eesti Artroskoopia- ja sporditraumatoloogia Seltsi ning Eesti Käekirurgia Seltsi asutajaliige. Dr Heiman tegeleb ka Tartu Ülikooli ortopeedia ala residentide juhendamisega.

Jala tervise loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Need toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Kõik loengud algavad mugavalt peale tööd ajal, kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2018 on peale seda loengut veel 2 loengut. Need on:

27.11 Kuidas geenid mõjutavad meie sporti ja sport geene. Geenitehnoloog dr Tõnu Esko

04.12 D-vitamiin, tervis ja treening. TÜ professor Vahur Ööpik