Alaseljavaludest loeng - tule kuula 16.10 õhtul

Maailma statistika järgi on alaseljavalude kogemine elu jooksul pigem reegel kui erand, seda esineb ca 80% inimestel. Samas on ka teada, et enamik nendest valudest ei ole pikaajalised ega põhjusta inimestele suuri ja püsivaid tervisemuresid.

Mida peaks tervisesportlane tegema kui tal tekib alaseljavalu? Kas treenimine tuleks katkestada või mitte? Millal peaks pöörduma abi saamiseks spetsialisti poole ja kelle poole erineva seljavaevuse puhul suunduda?

Need on ka 16. oktoobri loengu peamised teemad, millele füsioterapeut Mikk Pärn üritab vastuseid anda. Lisaks tuleb juttu seljavalude ennetamise võimalikkusest ning treeningus tegevusest tervikuna. Loengu järel peaks igale kuulajale kujunema tegutsemisjuhis mida igapäevaselt kasutada, et ära hoida või vähendada seljavalusid. Juttu tuleb põgusalt ka laste ja noorte seljavaludest nii treeningul kui ka väljaspool seda. Teoreetilisi nõuandeid saadavad praktilised videod.

Alaselja loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Need toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on koormustest, hommiku vs õhtune treening, geenid ja sport, südame tervis, jalalaba vaevused jne. Kõik loengud algavad mugaval peale tööd ajal, kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).